Opnieuw wielerrel om broek: 'UCI dreigde Tadej Pogacar te diskwalificeren in Giro d'Italia'

Na de witte broek van wereldkampioen Lotte Kopecky was er de laatste dagen weer een rel over kleding van een renner. Tadej Pogacar droeg maandag in de Giro d'Italia een paarse broek onder zijn roze leiderstrui en dat zorgde voor veel discussie. De Sloveen reed een dag later weer met een zwarte broek en dat was niet zomaar.

Pogacar is de absolute topfavoriet voor de eindzege in deze Giro en dat maakte hij zondag tijdens de tweede etappe meteen waar door te winnen en de leiderstrui te pakken. De Sloveen verscheen echter in een paarse broek aan de start en dat deed veel stof opwaaien. De kleur leek namelijk wel erg veel op die van de trui en broek van de leider van het puntenklassement.

UCI dreigt met diskwalificatie

De paarse kleur was niet zomaar gekozen door Pogacar, omdat hij het zelf mooi vond. De organisatie van de Giro d'Italia wilde met de kleur stilstaan bij de vliegtuigcrash waarbij 75 jaar geleden een groot deel van de selectie van voetbalclub Torino om het leven kwam. Het roze werd gemixt met de clubkleur van de voetbalclub en daar kwam de kleur broek uit.

Tadej Pogacar startte dinsdag wel met een zwarte broek. © Getty Images

De Sloveen startte een dag later echter 'gewoon' weer met een zwarte broek. Cyclingnews meldt dat de Internationale Wielerunie niet blij was met de keuze van de organisatie en dreigde Pogacar te diskwalificeren als hij weer een paarse broek had aangetrokken. De directie van de Giro liet aan de UCI weten dat het volgens de regels gewoon zou mogen, maar nam uiteindelijk geen risico en liet Pogacar in een zwarte broek starten.

De witte broek van Kopecky

Het is niet de eerste wielerrel rond de kledingkeuze van een renner dit jaar. Lotte Kopecky, die vorig jaar het WK wist te winnen, verscheen tijdens de verregende Ronde van Vlaanderen aan de start in een witte broek. Iets dat Mathieu van der Poel ook weleens heeft gedaan, maar dan enkel bij goed weer.

Oud-wielrenners Thomas Dekker en Marijn de Vries plaatsten toen vraagtekens bij die keuze. "De wereldkampioen mag een witte broek dragen, maar alleen als de zon schijnt", zei De Vries toen in het BNNVara-programma Sophie & Jeroen. Ook Dekker vond dat ze beter in een zwarte broek van start had kunnen gaan.