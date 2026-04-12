Mathieu van der Poel kan tijdens Parijs-Roubaix alle hulp gebruiken om Tadej Pogacar te verslaan en voor de vierde keer op rij 'de Hel van het Noorden' te winnen. Maar vlak voor de koers kreeg zijn 'bodyguard' een vervelend telefoontje.

Bij Alpecin-Deceuninck weten veel renners dat ze in de ploeg zitten om ofwel Van der Poel te helpen en anders topsprinter Jasper Philipsen. Zo zitten Oscar Riesebeek en Silvan Dillier dan ook graag in het zadel tijdens de voorjaarskoersen. Maar de Nederlander Riesebeek, ook wel de 'bodyguard' van Van der Poel genoemd in het peloton, is er niet bij in Parijs-Roubaix. Hij kreeg afgelopen week een vervelend telefoontje.

'Jammer'

De 33-jarige superknecht mag niet mee. Zijn voorbereiding op het voorjaar kreeg een knauw door een infectie, maar in de Ronde van Vlaanderen vorige week deed hij zijn werk. Alpecin-Deceuninck vond het niet genoeg om Van der Poel bij te staan in zijn missie. "Jammer, maar dat hoort ook bij wielrennen", aldus Riesebeek tegen de NOS. "De ploeg moet met de beste renners starten en de ploegleiding beslist. Ik was er graag bij geweest."

Mooie band

En Van der Poel had ook graag Riesebeek aan zijn zijde gehad. Hij en zijn bodyguard kennen elkaar door en door. "We weten wat we aan elkaar hebben", schetst Riesebeek de band met de Nederlandse topwielrenner. "Hij weet dat ik me altijd volledig zal wegcijferen voor hem en nooit met een dubbele agenda zal koersen. In de winter train ik ook vaak met hem in Spanje, dat is ook gewoon gezellig."

Silvan Dillier

In de 2026-editie van Parijs-Roubaix moet Van der Poel nu rekenen op de Zwitser Dillier, die in een hele andere rol ooit verrassend tweede werd in de iconische voorjaarsklassieker. "Jezelf wegcijferen voor Mathieu is ook prachtig. Ik ben gewoon goed in een stevig tempo heel lang volhouden. Heel lang heel hard op kop rijden van het peloton om de vluchters onder controle te houden, zodat ons team de koers kan winnen."