Tim Merlier neemt revanche op kritiek uit het verleden: 'De haters zullen teleurgesteld zijn'

Tim Merlier moest er even op wachten deze Ronde van Italië, maar hij heeft zijn tweede ritzege dan toch binnen. Makkelijk ging het niet, want dat Belgische sprinter van Soudal Quick-Step moest net als zijn rivaal Jonathan Milan veel posities goedmaken.

"Wanneer ik op topsnelheid ben, dan weet ik dat ik het kan halen. Zeker als ik mijn Castelli-skinsuit (snelpak, red.) aanheb", grapt Merlier naar de contractverlenging van zijn Italiaanse kledingsponsor.

Tim Merlier verslaat Jonathan Milan in de massasprint en boekt zijn tweede ritzege in de Giro Tim Merlier heeft de achttiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een kopgroep van vier renners probeerde tegen beter weten in voor het peloton uit te blijven, maar slaagde hier ondanks de inspanningen van hardrijder Eduardo Affini niet in. In de straten van Padova sprintte de renner van Soudal Quick-Step voor de tweede keer naar de zege, en hield hij Jonathan Milan en Kaden Groves achter zich.

"In de laatste kilometers hebben we ons, met onder andere Julian Alaphilippe die te hulp schoot, proberen te organiseren. We wisten welke punten belangrijk waren, en waren altijd in een goede positie. De laatste kilometer was heel snel. Ik was verbaasd met die twee laatste bochten, maar ik vond mijn moment. Ik startte mijn sprint, moest nog langs een andere renner, maar uiteindelijk is het gelukt.”

Merlier staat bekend om het feit dat hij in de grote rondes bij de eerste kans voor de sprinters direct toeslaat. Toch kleeft het imago aan hem vast dat hij de volgende etappes niet goed herstelt, en zo niet meer in de buurt van een overwinning komt. Met zijn ritzege in de etappe van donderdag pakt hij voor het eerst twee overwinningen in een grote ronde. Bovendien wint hij voor het eerst niet in de eerste week van een grote ronde. "De haters zullen teleurgesteld zijn", reageerde de Belg met gevoel voor humor.

Tim van Dijke kwam niet aan sprinten toe

Met het wegvallen van Olav Kooij moet Tim van Dijke zijn rol overnemen in de sprints namens Visma | Lease a Bike in deze Giro. Eerder zette de normaliter sprintaantrekker van dienst een mooie prestatie neer met zijn vierde plaats in de dertiende etappe.

Ook in de rit van donderdag probeerde Van Dijke naar een goed resultaat te spurten, maar daar slaagde hij niet in. "Het was een lastige finish, heel snel", reageerde de Zeeuw na afloop tegenover Eurosport. "Ik voelde me supergoed. Eduardo (Ploeggenoot Affini, red.) zat mee in de ontsnapping. Die was heel sterk, dus die hielp mij op het einde nog. Maar dat was pas op het laatst, dus ik moest ook even schakelen.”

“Ik maakte mijn move voor de bocht naar links, op negenhonderd meter van de streep. Ik had verwacht dat het daar op een lint zou gaan, maar jammer genoeg zaten er alleen lead-outs voor me zonder sprinter. Dus toen viel het eigenlijk een beetje stil. Stel Milan zit voor me, dan houden ze het gewoon op een lijn. Dat had ik eigenlijk gehoopt. Nu werd ik een beetje overspoeld. Daarna kwam er een bocht naar rechts, waarna het gelijk finishen was. Ik zat te ver daar.”