De Vuelta Femenina is al wat topfavorieten kwijtgeraakt na een valpartij. Donderdag ging ook de Nederlandse Anna van der Breggen onderuit. Ze zag de bui al hangen, maar gelukkig valt de schade mee.

In een vlakke vijfde etappe kwam het aan op een massasprint. Maar in de slotkilometers kwam het peloton in een regenbui terecht en ontstond een grote valpartij. Van der Breggen, vierde in het algemeen klassement, was daarbij betrokken.

"Ik zag de donkere wolken al. We wisten dat het kon gebeuren, maar het is balen dat het dan in de finale gebeurt. Het was erg glad en heel ongelukkig", zei de renster van SD Worx-Protime na afloop. Ze kon de rit wel vervolgen en lijkt geen ernstige verwondingen te hebben overgehouden aan de val.

In orde

Haar ploeg- en landgenote Mischa Bredewold pakte uiteindelijk de ritwinst voor de Belgische klassementsleidster Lotte Kopecky. Bredewold gaf aan Van der Breggen gezien te hebben na haar binnenkomst en zei dat ze in orde leek ondanks haar val. "Ik ben blij dat ze oké is. Het zag er niet ernstig uit", zei ze.

Klassement

Door de val zakt Van der Breggen naar de vijfde plek in het klassement. Bredewold staat vierde. SD Worx-Protime-renster Kopecky behoudt de rode trui. Die wist ze woensdag te bemachtigen met de hulp van Van der Breggen.

Kopecky 12 seconden voorsprong op Franziska Koch en 18 seconden op Cédrine Kerbaol. Bredewold staat vierde op 22 seconden en Van der Breggen vijfde op 26 seconden.

De Vuelta Femenina duurt nog twee dagen. Zaterdag eindigt de ronde met de beklimming van de Alto de l'Angliru, die bekendstaat als de zwaarste klim van Spanje.

