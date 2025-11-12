De Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL kondigde woensdag een opmerkelijke aanwinst aan. De ploeg versterkt zich met een Nederlandse renner die afgelopen seizoen nog zilver won op een WK. "Ik ben nog relatief nieuw in het wegwielrennen."

Wielrenner Frits Biesterbos gaat de komende twee seizoenen uitkomen voor Picnic PostNL. De ploeg neemt de 23-jarige renner over van BEAT Cycling Club. Biesterbos zette zichzelf uit het niets op de kaart, toen hij in oktober als semiprof een zilveren medaille behaalde op het WK gravel in Limburg.

'Het lijkt misschien opportunistisch'

Rudi Kemna, de hoofdcoach van de Nederlandse ploeg, verklaart in een persbericht de keuze om Biesterbos aan zijn ploeg te verbinden. "Het lijkt misschien opportunistisch dat we Frits hebben vastgelegd direct na het WK gravel, maar in werkelijkheid stond hij al veel eerder op onze radar. Frits is een punchy renner met explosiviteit op korte inspanningen, en zijn mountainbikeverleden heeft hem veel kracht en uithoudingsvermogen gegeven."

Kemna vervolgt met waar hij denkt dat de krachten van zijn nieuwe aanwinst liggen. "We geloven dat hij niet alleen de Vlaamse koersen aankan, maar ook in de Ardennen en in kortere rittenkoersen zijn mannetje zal staan. Met hem gaan we een traject in waarin we stap voor stap gaan ontdekken waar zijn echte kwaliteiten liggen."

'Ik ben nog relatief nieuw in het wegwielrennen'

Biesterbos reageert in datzelfde persbericht ook zelf op zijn overstap. Zie vindt hij het een logische stap in zijn loopbaan. "De langetermijnvisie van het team en de duurzame manier waarop renners zich hier kunnen ontwikkelen, spreken me enorm aan. Je ziet dat succes vaak voortkomt uit renners die al jaren deel uitmaken van dit systeem'', zo vertelt de renner, er naar uitkijkt 'onderdeel te worden van dat traject'.

Biesterbos kwam afgelopen seizoen veertig keer in actie op de weg, voornamelijk in kleinere koersen. Daarom verheugt hij zich er op om zich verder te ontplooien als wegwielrenner. "Ik ben nog relatief nieuw in het wegwielrennen, dus samen met de ploeg wil ik ontdekken wat voor type renner ik precies ben en welke koersen mij het best liggen'', zo sluit Biesterbos af.

'Double Dutch'

Picnic PostNL gaat 'double Dutch'. Naast Biesterbos kondigde de ploeg namelijk nog een Nederlandse renner aan. Ook Timo de Jong maakt de overstap, na een succesvolle stageperiode. De 26-jarige renner komt over van team VolkerWessels.