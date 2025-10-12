De Nederlandse semiprof Frits Biesterbos heeft voor een verrassing gezorgd op het WK gravelfietsen in Limburg. De 23-jarige renner van BEAT Cycling Club reed een ijzersterke koers en pakte het zilver, achter de Belg Florian Vermeersch, die eindelijk zijn langverwachte wereldtitel binnenhaalde.

Op het 180 kilometer lange parcours tussen Beek en Maastricht bleef Biesterbos tot diep in de finale in het wiel van Vermeersch. Op zo’n zeventien kilometer van de finish zette de Belg aan voor zijn beslissende demarrage. De Nederlander probeerde nog terug te keren, maar moest uiteindelijk veertig seconden toegeven aan de nieuwe wereldkampioen. Matej Mohoric pakte het brons op ruim een minuut.

Biesterbos houdt lang stand tegen Vermeersch

Voor Biesterbos, die pas twee weken geleden Nederlands kampioen gravel werd, is het zilver de kroon op een topseizoen. De Amersfoorter rijdt voor het continentale team BEAT en liet zich eerder al zien met sterke resultaten in kleinere wegkoersen, zoals de Sibiu Cycling Tour. Met deze magistrale prestatie lijkt Biesterbos zich in de kijker te hebben gereden van grotere ploegen. Biesterbos kon het na afloop amper geloven dat hij zo goed had gepresteerd. Hij zag zijn tweede plaats als een zege. "Het is ongelooflijk", stamelde hij bij de NOS. "Deze tweede plaats is heel erg mooi voor mij."

Vermeersch (26) kon na twee keer zilver eindelijk juichen. De Belg eindigde de voorbije jaren achter Mohoric en Mathieu van der Poel, die dit keer ontbrak om fysieke en mentale rust te nemen na zijn lange wegseizoen.

'Gravel is mijn passie'

Ook de rest van de Nederlandse ploeg liet zich zien in Limburg. Rick Ottema eindigde knap als achtste, waardoor Oranje twee renners in de top tien had. Voor Biesterbos voelde zijn zilveren plak echter als goud. "Ik wist dat ik goed was, maar dit had ik niet durven dromen", zei hij vol trots na afloop. "Gravel is mijn passie, vandaag kwam alles samen."

WK gravel kent twee gezichten bij Oranje-dames

Een dag eerder kwamen de vrouwen in actie op hetzelfde Limburgse gravelparcours. Daar greep Lorena Wiebes op overtuigende wijze de wereldtitel. De sprintster van SD Worx–Protime zette daarmee de kroon op een topseizoen waarin ze ook op de weg nauwelijks te kloppen was. Voor Nederland leek het even een perfect gravelweekend te worden, met medailles bij zowel de mannen als de vrouwen.

Toch liep het anders. De zege van Wiebes werd overschaduwd door onrust binnen de Nederlandse ploeg. In de slotfase reed Yara Kastelijn achter haar ontsnapte landgenote Shirin van Anrooij aan, waardoor de voorsprong van de jonge Zeeuwse verdween en Wiebes uiteindelijk kon toeslaan in de sprint. Wat een feest had moeten worden, mondde uit in verwarring, teleurstelling en later zelfs excuses.