Bij de mannen domineren de renners van UAE Team Emirates de lijst der genomineerden voor 'wielrenner van het jaar'-verkiezing, maar bij de vrouwen is Nederland oppermachtig. Liefst vijf landgenotes maken in de strijd kans op de prestigieuze Gouden Fiets.

Wielrensters Mischa Bredewold, Puck Pieterse, Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes zijn genomineerd voor de Vélo d'Or (Frans voor Gouden Fiets, red.), een Franse prijs voor de beste wielrenner van het jaar. Ze horen bij de tien finalisten die kans maken op de titel, onder wie ook de Franse tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot. Zij is de verloofde van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle en samen rijden ze bij Visma.

Heel veel prijzen voor Nederlandse rensters

Wiebes, die zich deze maand tot wereldkampioene gravelrijden kroonde, won dit jaar naast Milaan-Sanremo twee etappes in de Ronde van Frankrijk. De 25-jarige Bredewold schreef dit jaar de Amstel Gold Race op haar naam. Vollering (28) werd Europees kampioene op de weg en was dit jaar de beste tijdens de Ronde van Spanje. De 23-jarige Pieterse, eveneens succesvol in het mountainbiken, won dit jaar de Waalse Pijl. Vos (38) kwam dit jaar als eerste over de finish tijdens een etappe in de Tour de France.

Mathieu van der Poel

Vorig jaar ging de prestigieuze titel naar de Belgische Lotte Kopecky, die dit jaar na een moeizaam wegseizoen niet tot de kanshebbers behoort. Bij de mannen behoort Mathieu van der Poel tot de genomineerden. Hij neemt het op tegen onder anderen de grote favoriet voor de winst Tadej Pogacar, die dit jaar de Giro d'Italia en de Tour de France op zijn naam schreef. De winnaars worden op vrijdag 5 december bekendgemaakt tijdens een gala in Parijs.

Genomineerde vrouwen

Bredewold, Ferrand-Prevot, Kimberley Le Court, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marlen Reusser, Pieterse, Vollering, Vos en Wiebes.

Genomineerde mannen

Joao Almeida, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Ben Healy, Tim Merlier, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard en Simon Yates.