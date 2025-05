Nederlandse wielrenner Bauke Mollema wordt verrast tijdens ronde van Romandië

De Australiër Jay Vine wist vrijdag te verrassen door de derde etappe van de Ronde van Romandië te winnen. De Fransman Lenny Martinez werd tweede en Vines ploeggenoot João Almeida uit Portugal kwam als derde over de streep.

De 29-jarige Australiër van UAE Team Emirates was na 183 kilometer met start en finish in het Zwitserse Cossonay de beste op de oplopende aankomst. Van een vroege vlucht in de rit bleven al snel drie renners over: Nederlander Bauke Mollema, Huub Artz en de Zwitser Stefan Küng.

Dit is Wout van Aert: eeuwige rivaal Mathieu van der Poel kent geliefde al sinds kleuterschool en kampt met wielertrauma Hij is een van de beste wielrenners van de laatste jaren: de Belg Wout van Aert boezemt het peloton in het shirt van Visma | Lease a Bike in bijna elke koers angst in. Het leverde hem een hoop prachtige zeges op. Maar wat weten we allemaal van de man die al als tiener smoorverliefd werd op zijn huidige vrouw en bij de Nederlandse ploeg een bijzonder contract heeft.

Voorsprong

Zij kregen maximaal 5,5 minuut voorsprong. Op de 14 kilometer lange beklimming van de Col du Mollendruz versnelde Küng en moesten eerst Mollema en later ook Artz de Zwitser laten gaan. Küng probeerde het alleen, maar het peloton rekende hem met nog 11 kilometer te gaan in.

Vergelijking tussen wielertalent (22) en Mathieu van der Poel: 'Dat ziet Nederland graag' Mathieu van der Poel (30) maakte dit voorjaar indruk met meerdere zeges bij monumenten. Woensdag trok landgenote Puck Pieterse aan het langste eind bij de Waalse Pijl. Na afloop vergeleek haar ploegleider de wielrenster met MvdP.

Laatste 30 seconden

Op het klimmetje naar de finish viel Vine aan en niemand kon hem volgen, waarmee Remco Evenepoel en andere favorieten enigszins verrast werden door de Australiër, die later aan gaf dat de laatste 30 seconden hem erg zwaar vielen. Zo meldt het Belgische Sporza. " Het viel even compleet stil. Ik voelde meteen dat ik moest gaan. De laatste 30 seconden deden heel veel pijn," zei hij achteraf.

"Morgen krijgen we een klim van een uur," ging hij verder. "Dan spreken de benen. We gaan zien wat er gebeurt, maar zowel mijn ploegmaat Almeida als ik zitten in een ideale situatie."

Mathieu van der Poel ziet Tadej Pogacar recordbedrag aan prijzengeld pakken, Nederlander rijdt rijk voorjaar Mathieu van der Poel heeft een opvolger als 'koning prijzengeld'. Waar de Nederlandse toprenner het voorjaar van 2024 domineerde, deed Tadej Pogacar dat dit jaar. De Sloveense veelvraat zette zelfs een record neer met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Derde zege van het seizoen

Voor Vine is het de derde zege van het seizoen. De Australiër won vorige maand twee ritten in de Internationale wielerweek Coppi e Bartali. Zijn laatste overwinning op WorldTour-niveau was de eindzege van de Tour Down Under in 2023.

De Franse wielrenner Alex Baudin van EF Education Easypost blijft de leider in het algemeen klassement. De Ronde van Romandië duurt tot en met zondag. Zaterdag is er eerst een bergetappe met aankomst op Thyon 2000, zondag volgt nog een individuele tijdrit.