Olav Kooij krijgt na zijn overwinning in de Giro bijzondere felicitatie van legendarische sprinter

In de negende etappe van de Ronde van Italië was het raak voor Olav Kooij. De Nederlandse sprinter won in Napels voor het eerst een ritzege in een grote ronde door Jonathan Milan en Juan Sebastián Molano te verslaan. Dit zorgde voor de nodige felicitaties aan het adres van Kooij.

Visma | Lease a Bike beleefde een enigszins teleurstellende eerste week van de Giro, met onder andere het afstappen van Robert Gesink en Christophe Laporte. Maar zondag maakte Kooij in één klap alles goed met zijn ritzege, waardoor het team met een goed gevoel de eerste rustdag ingaat. Het Jachtluipaard van Numansdorp beseft dat hij met zijn zege de volgende stap heeft gezet als talentvolle sprinter. "Ik had al best wat overwinningen op mijn naam staan, maar dit was degene waar ik over droomde."

Dolgelukkige Olav Kooij na ritzege in Giro: 'Dit was de overwinning waar ik naar zocht' Olav Kooij boekte in de negende etappe van de Ronde van Italië zijn eerste overwinning in een grote ronde. In Napels klopte hij in de massasprint Jonathan Milan door hem vlak voor de streep voor bij te gaan. Een prachtige mijlpaal voor het Nederlandse toptalent.

Felicitatie van Mark Cavendish

De blijdschap rond de overwinning van 22-jarige toptalent was groot. Ook op sociale media ontving Kooij de nodige felicitaties, maar één persoon sprong daar wel boven uit. Niemand minder dan sprintlegende Mark Cavendish plaatste een Instagram story nadat Kooij in Napels had gewonnen. De mede-recordhouder in de Tour de France met 34 etappeoverwinningen richtte zich tot de Nederlander met een mooie tekst.

Dit is Olav Kooij: in sprinter veranderde schaatser, die Van der Poel kan volgen en in Giro meteen een etappe pakt Olav Kooij rijdt met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde. De sprinter krijgt de volledige steun van zijn ploeg Visma | Lease a Bike en moet het grote doel, ritzeges, gaan realiseren. Dat lukte in etappe negen. Dit voorjaar liet hij al zien over goede benen te beschikken in de sprint, maar de 22-jarige renner kan ook zeker een heuveltje over.

"Als de Giro naar Napels komt, is het één van de meest ongelofelijke dagen die je ooit mee kan maken als professioneel wielrenner. Ongeacht het resultaat. Daar winnen zorgt voor een speciale herinnering die je nooit meer gaat vergeten. Gefeliciteerd Olav. Geniet ervan!", laat de Brit weten op zijn Instagram.

Sprinter van de eeuw

Als iemand weet hoe het voelt om in Napels te winnen is dat Cavendish zelf. De sprinter won in de Giro d'Italia van 2013 de etappe met de finish in de befaamde stad. Die editie was het de openingsrit waardoor hij de volgende dag in het roze mocht fietsen. Na zijn zege in Zuid-Italië won Cavendish zelfs nog vier etappes en het puntenklassement.

De oud-wereldkampioen wordt deze maand 39 jaar en is bij Astana Qazaqstan Team bezig om nog één laatste keer alles te geven om de historische 35e overwinning in de Tour de France op zijn naam te schrijven. Daarmee zou de Brit de legendarische Eddy Merckx uit de boeken rijden.