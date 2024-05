Olav Kooij raakt lead-out toch kwijt in Giro d'Italia: Christophe Laporte tweede uitvaller bij Visma

Christophe Laporte heeft besloten niet meer van start te gaan in de Giro d'Italia. De Franse Europees kampioen op de weg stapte niet meer op in de achtste etappe op weg naar Prati di Tivo. Laporte viel hard in de vijfde etappe en is daar nog niet van hersteld.

"Helaas moeten we melden dat Christophe Laporte vandaag niet start. Hij is nog steeds niet voldoende hersteld van zijn val in de vijfde rit. In overleg met het team is besloten de nodige rust te nemen", meldt de Nederlandse wielerploeg op X.

Sprinttrein Olav Kooij loopt deuk op

Laporte (31) ging onderuit nadat hij door een put in de weg uit balans was geraakt. Het duurde even voordat de Europees kampioen weer op de fiets zat. Hij was vooral meegegaan naar de Giro om Olav Kooij in de sprints te ondersteunen. Kooij heeft nu alleen Tim van Dijke nog over.

Robert Gesink viel al in de eerste rit en kwam bij de tweede etappe niet meer aan de start omdat hij een breuk in zijn hand had.

Overgebleven renners

Visma | Lease a Bike heeft naast Kooij en Van Dijke nog Edoardo Affini, Jan Tratnik, Cian Uijtdebroeks en Attila Valter over. De Belg Uijtdebroeks droeg lange tijd de witte jongerentrui, maar moest die vrijdag in de zevende etappe afstaan aan de Australiër Lucas Plapp van Team Jayco Alula. Het verschil is acht seconden in het voordeel van Plapp. Visma zit nog zonder etappezege deze Giro d'Italia.

