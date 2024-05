Sprinttrein van Olav Kooij krijgt klap te verwerken in Giro: Christophe Laporte komt hard ten val

Het is nog niet de Giro d'Italia van Team Visma | Lease a Bike. Woensdag zag de ploeg Christophe Laporte hard onderuit gaan in de vijfde etappe van de grote ronde. De Fransman speelt een belangrijke rol als sprintaantrekker voor Olav Kooij tijdens de vlakke ritten.

Laporte schoof vlak voor de eerste tussensprint pijnlijk onderuit. De Europees kampioen reed over een gat of put in de weg en raakte vervolgens de macht over zijn stuur kwijt. Hij bleef een tijd zitten op het asfalt terwijl hij de opgelopen schade bestudeerde. Met een groot aantal schaafwonden stapte Laporte niet veel later terug op zijn fiets om de etappe te vervolgen.

Het is nog niet duidelijk wat precies de schade is bij de lead-out van Kooij. Laporte zijn shirt en broek waren grotendeels opengescheurd, doordat hij op hoge snelheid over het wegdek gleed. Na een korte medische check vervolgde de Europees kampioen uit Frankrijk zijn weg en keerde hij terug in het peloton.

🚴🇮🇹 | Aii... een nare val van Christophe Laporte. Bij de tussensprint gaat de Fransman onderuit. Gelukkig stapt hij wel weer op de fiets. 🤕🤕 #Giroditalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ScVdNeAtDY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2024

Valter

Op zo'n 25 kilometer van de streep ging het weer mis voor de geel-zwarte formatie. Attila Valter ging onderuit. Met hem lagen oud Tobias Foss en Michael Woods op het asfalt, maar zij konden allen door.

Geen tweede uitvaller voor Visma

Vooralsnog lijkt Laporte zijn weg te kunnen vervolgen, maar de gevolgen van de valpartij zal hij de aankomende dagen ongetwijfeld ervaren. Voor Visma is het te hopen dat de Fransman snel kan herstellen. Eerder zag de Nederlandse ploeg namelijk al Robert Gesink uitvallen nadat hij tijdens de openingsrit ten val kwam.