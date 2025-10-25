Hetty van de Wouw heeft zich op de WK baanwielrennen in Chili voor het eerst in haar loopbaan gekroond tot wereldkampioene op de sprint. De 27-jarige renster troefde op de baan van het Chileense Santiago de Japanse Mina Sato af in de finale. Ze verzekerde zich van het goud door beide heats overtuigend te winnen.

Van de Wouw won vorig jaar op de WK het zilver. Met Steffie van der Peet en Kim Kalee had Van de Wouw op deze WK ook al het goud gewonnen op de teamsprint.

De renster uit Kaatsheuvel bevestigde met het goud op de sprint haar status als mondiale topper. Ze liet zich vorig jaar op de Olympische Spelen al gelden met de zilveren medaille op het sprintonderdeel keirin. Van de Wouw is de tweede Nederlandse wielrenster met een wereldtitel op de sprint. In 1991 ging Ingrid Haringa haar voor.

'Stapje voor stapje gegaan'

"Ik besef het nog niet helemaal, geloof ik. Het is supergaaf", reageerde Van de Wouw bij de NOS op haar titel. "Ik voelde me sterk en had veel vertrouwen na mijn winst in de kwartfinales op olympisch kampioene Ellesse Andrews, maar wereldkampioene worden is wel bizar. Ik heb er natuurlijk veel werk in gestopt om zo ver te komen. Het is bij mij wel met stapjes gegaan en niet met sprongen, maar ik ben nu zo ver dat ik tactisch weet hoe het werkt en dat mijn lichaam het aankan om veel ritten te rijden."

Harry Lavreysen

Van der Wouw is de zoveelste Nederlander die een medaille pakt op het WK in Chili. Eerder verzekerden renners als Lorena Wiebes, Yanne Dorenbos en Harry Lavreysen zich ook al van eremetaal. Die laatste is echter al lang niet meer tevreden met een medaille. Lavreysen vertelde na zijn gouden medaille op de keirin dat zijn doel dit WK vier gouden medailles is. Volgens hem was dit 'nog nooit gedaan' in het baanwielrennen. Lavreysen ligt echter op schema, want gisteravond pakte hij met een gouden plak op de kilometer zijn derde wereldtitel. Enkel de individuele sprint kan hem nog van zijn doel afhouden.