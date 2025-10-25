Topwielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede gouden plak te pakken op de WK baanwielrennen in Chili. De 26-jarige Mijdrechtse was op de wielerpiste van Santiago de beste op het omnium. Wiebes won de voorbije weken al twee wereldtitels, op verschillende ondergronden.

De Nederlandse toprenster begon het omnium met winst op de scratch, werd zesde in de temporace, bleef als laatste over in de afvalrace en sloot af met de eerste plaats in de puntenkoers. Ze won dat laatste onderdeel na een machtige sprint in de laatste ronde en kwam uit op 136 punten, 9 meer dan de Française Marion Borras, die het zilver won. De Deense Amalie Dideriksen verdiende het brons met 120 punten.

Wiebes is de tweede Nederlandse wereldkampioene op het veelzijdige onderdeel. Kirsten Wild veroverde in 2018 en 2019 de wereldtitel op het omnium.

De profrenster uit de ploeg SD Worx-Protime werkte al een bijzonder succesvol seizoen op de weg af. Ze won 25 koersen en werd anderhalve week geleden nog wereldkampioen gravelrijden.

Oranje feestje op WK wielrennen

Bij de WK in het Chileense Santiago kleurt het podium vaak oranje. Harrie Lavreysen pakte al drie wereldtitels: op de teamsprint, de keirin en de één kilometer tijdrit. Daar kan zondag een vierde bijkomen op de individuele sprint. Mocht dat lukken, dan zorgt hij voor een unieke prestatie.

Havik

Yoeri Havik eindigde op de WK baanwielrennen in Chili als zevende op de puntenkoers. De 34-jarige Noord-Hollander, wereldkampioen van 2022, streed lang mee om de medailles, maar viel in de slotfase terug.