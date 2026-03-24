Tadej Pogacar kreeg afgelopen zaterdag waar hij al jaren naar hunkerde: de winst van Milaan-Sanremo. De Sloveense alleskunner op de fiets toonde karakter nadat hij in de beslissende fase van het wielermonument nog ten val kwam. Daarbij bleef zijn fiets niet heel.

Pogacar viel met nog 33 kilometer op de teller. Dat gebeurde net voor de Cipressa. Met behulp van teamgenoten wist hij snel terug te keren en zelfs nog een aanval te plaatsen op het klimmetje. Hij kreeg Tom Pidcock en Mathieu van der Poel met zich mee. Laatstgenoemde moest echter laten lopen op de Poggio, het laatste puistje van de dag.

Pogacar daalde als een bezetene af naar Via Roma, maar kreeg Pidcock niet uit zijn wiel. Dus kwam het aan op een sprint. Die werd op het nippertje gewonnen door de Sloveen, die zijn voorwiel net iets eerder over de finishlijn duwde dan zijn Britse evenknie.

Pogacar vreesde dat Milaan-Sanremo voorbij was

"Mijn eerste gedachte was dat het helemaal voorbij was", zei Pogacar na afloop over zijn crash. "Een valpartij vlak voor het belangrijke deel van de wedstrijd is niet ideaal. Ik zat gelukkig snel weer op de fiets en had niet veel schade", ging hij verder. "Dit is een van de onvoorspelbaarste wedstrijden die ik heb gereden. Het is echt een opluchting dat ik 'm eindelijk win."

Kapotte fiets

Achteraf gezien is dat een wonder, zeker als je naar zijn fiets kijkt. "Pas na de finish beseften we dat Tadej de finale had gereden met een gebarsten frame", onthulde zijn mecanicien Bostjan Kavcnik. "De achtervork was beschadigd, maar gelukkig bleef hij heel. Als Tadej de werkelijke staat van de fiets had geweten, zou hij nooit zo agressief zijn afgedaald. Zelfs niet toen hij in de afdaling aanviel en Tom Pidcock tot het uiterste probeerde te drijven."

Pogačar’s mechanic, Boštjan Kavčnik, reveals:



“Only after the finish did we realize Tadej had ridden the finale on a cracked frame.”



"The rear fork was damaged, but fortunately it held together. Had Tadej known the true condition of the bike, he would never have descended so… — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 23, 2026

Dat vertelde de mecanicien van UAE Team Emirates in het Sloveense Delo. "Deze fiets wordt nu opgenomen in zijn speciale verzameling, hij kan niet meer gebruikt worden", aldus Kavcnik.