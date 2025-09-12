Een opzienbarend incident in het wielrennen: tijdens een rit in de Ronde van Venezuela zijn veel renners zwaar ten val gekomen. Daar was een motorrijder met een bizarre manouevre de boosdoener.

De zware valpartij vond plaats in de derde etappe. Daar zou een klein pelotonnetje sprinten voor de dagzege. Zou, want een enorme fout van een motorrijder zorgde voor een ravage en paniek bij de toeschouwers.

De bestuurder reed vlak voor het aanstormende peloton en vanaf dat moment ging het mis. Een agent stapte van de motor af, maar met een andere bestuurder nog op het voertuig maakte de motor een draai. Daardoor ging de zware tweewieler dwars over het parcours en kwam het peloton kiezelhard in botsing. Dat had grote gevolgen.

Rolig innspurt på dagens etappe av Vuelta a Venezuelapic.twitter.com/bgTh0DFxQo — 𝕽𝖔𝖛𝖎𝖈 (@Rovic87) September 10, 2025

De paniek was hoorbaar bij de toeschouwers die met afgrijzen toekeken hoe veel renners ten val kwamen. De fietsen vlogen zelfs het publiek in door de hoge snelheden. Naar verluidt zijn er vijf gevonden gevallen, waarvan drie wielrenners. Ook de politieagent op de motor kwam niet ongehavend uit de valpartij. Het vijftal werd naar het ziekenhuis gebracht.

Ook veel gedoe in Vuelta a Espana

De veiligheid van de wielrenners is de laatste weken weer volop onderwerp van gesprek. Dat heeft vooral te maken met de Vuelta a Espana. In de Spaanse wielerronde werd al tot twee keer tot de etappe ingekort vanwege pro-Palestijnse demonstranten rondom de finishplaats. Ook moesten meerdere etappes tijdelijk worden stilgelegd vanwege demonstraties.

De pro-Palestijnen laten zich horen vanwege de schrijnende situatie in Gaza. Aangezien de wielerploeg Israel-Premier Tech meedoet aan de Vuelta, zet dat extra kwaad bloed bij veel mensen op Spaans grondgebied. De ploeg heeft overigens zelf maatregelen genomen omtrent de veiligheid: Israel-Premier Tech fietst niet meer rond met de naam van het land op het shirt. Wel zijn ze van plan om 'gewoon' de finish in Madrid te halen.