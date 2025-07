Mathieu van der Poel zorgde in de negende etappe van de Tour de France voor flink wat chaos. De actie van het Nederlandse wielerfenomeen werd door vrijwel niemand begrepen en zo ontstond er gaandeweg flinke paniek in het peloton. En zo zorgde Van der Poel opnieuw voor hét gesprek van dag.

De compleet vlakke etappe van zondag was amper onderweg of Van der Poel en zijn ploeggenoot Jonas Rickaert sprintten weg uit het peloton. Verder bleek er weinig animo voor een doorgaans kansloze vlucht en de rust herstelde in het verbaasde peloton. Maar wat was de voormalig wereldkampioen van plan?

Wilde hij bij de tussensprint de punten pakken voor de groene trui? Daar bleek geen sprake van, want ook na die tussensprint reden de twee vol gas door. De sprintersploegen zouden dus tot hun eigen ongeloof serieus aan de bak moeten.

Wraakactie

Voormalig toprenner Lance Armstrong opperde in zijn podcast dat Van der Poel wellicht bezig was met een soort wraakactie. Jonathan Milan werd een dag eerder bestraft omdat hij de Nederlander hinderde in de massasprint en uit onvrede zou VDP het de Lidl-Trek-ploeg van de Italiaan nu zo moeilijk mogelijk willen maken op weg naar een nieuwe sprint.

Daar bleek echter helemaal geen sprake van. De Nederlander had zich een dag eerder wat geërgerd aan het passieve koersgedrag en toen Rickaert liet weten dat hij graag eens op het Tour-podium zou willen staan, vertelde Van der Poel dat hij hem zou gaan helpen aan de prijs voor de prijslust. Die opzet slaagde en bijna kwam er ook nog een dagzege bij, maar op 800 meter van de finish vlogen de sprinters alsnog voorbij. Vooral omdat andere ploegen Lidl-Trek besloten te helpen.

Die hulp voor de ploeg van Milan zorgde voor nogal wat gefronste wenkbrauwen bij wielerkenners. Bij de NOS was het de balende Michael Boogerd die niet begreep waarom er ineens renners op kop gingen rijden voor sprinters die hooguit vijfde zouden worden. Bij Sporza was het José de Cauwer die zijn onbegrip uitsprak.

'Schreeuwend voor de tv'

Ook in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van tweevoudig olympisch hockeykampioenen Naomi van As en Ellen Hoog was de actie van Van der Poel het gesprek van de dag. “Hij was toch wel de man die de show stal, hè. Ongelooflijk!”, begint Van As.

Hoog: “Wat een sportman. Ze hebben met zijn tweeën de hele etappe op kop gereden, de op één na snelste etappe ooit! Er kwam gewoon chaos in het peloton. Het was natuurlijk geweldig om te zien. We dachten aan het einde nog even: zou het kunnen? We zaten schreeuwend voor de tv.”

“Dat Van der Poel als vrijwilliger mee ging met Rickard…”, zegt Van As vol respect. “Dan ben je zó groot en dan ga je in dienst van je ploeggenoot, omdat die ook graag een prijs wil pakken. Dat is wel sportsmanship.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze week: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon, en alweer de negende etappe van de Tour de France. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.