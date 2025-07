Tadej Pogacar wees Mathieu van der Poel als 'schuldige' aan voor de zwaarder dan verwachte negende etappe van de Tour de France. De Nederlander hield een kilometers lange vlucht lang vol en maakte de etappe de op één na snelste ooit. Pogacar had gehoopt meer te kunnen sparen voor de 'sleuteletappe' van maandag.

Pogacar rekent maandag in de tiende etappe van de Tour de France op aanvallen van zijn concurrenten in het algemeen klassement. De rit in het Centraal Massief telt 4450 hoogtemeters en een aankomst bergop. Een sleuteletappe, meent zijn ploegleider Mauro Gianetti.

'Hele dag op en neer'

"Er kan van alles gebeuren", keek de geletruidrager van UAE Team Emirates tijdens een persconferentie na de negende rit in Châteauroux vooruit. "Het gaat de hele dag op en neer." Pogacar denkt dat zijn concurrenten iets zullen proberen, al moet niet worden uitgesloten dat de Sloveen zelf ten aanval trekt. De Belg Remco Evenepoel is op 54 seconden zijn naaste belager. Jonas Vingegaard en zijn ploeg Visma | Lease a Bike hebben al in de eerste week aanvallende intenties laten zien. De Deen staat vierde op 1.17 van Pogacar.

'Helpt ook niet mee'

Ploegleider Gianetti van UAE Team Emirates verwacht een "intense dag" richting Le Mont-Dore (Puy de Sancy). "Het is een sleuteletappe. Het zal een gevecht worden, met heel veel aanvallen." Pogacar had net als veel van zijn collega's afgezien op weg naar Châteauroux. "We hadden wel zoiets verwacht. De hitte maakte het nog lastiger en dat Mathieu van der Poel voorop reed, hielp ook niet echt. Voor een vlakke rit is het een zware dag geweest", verwees Pogacar naar de lange solo van Van der Poel en zijn ploeggenoot Jonas Rickaert.

Uitvallen Joao Almeida

UAE Team Emirates moet verder zonder Joao Almeida. De Portugees stapte zondag af nadat hij vrijdag ten val was gekomen. "Het was ongelooflijk hoe hij met die verwondingen omging. Als ik het al zwaar had vandaag, moet het voor hem nog veel erger zijn geweest. Het was een luxe voor ons hem erbij te hebben. We gaan hem missen", aldus Pogacar.

