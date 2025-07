De eerste week van de Tour de France zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken. Terwijl Tadej Pogacar stevig in het geel rijdt, gaat de aandacht vooral uit naar Mathieu van der Poel. De Nederlander pakte al een etappezege en verovert opnieuw de harten van wielerfans. Voormalig toprenner Erik Breukink keek vol ongeloof toe hoe Van der Poel met zijn 'kamikaze-actie' bijna opnieuw toesloeg.

"Voor de Nederlandse wielerfan was het een week om je vingers bij af te likken. En daar was natuurlijk maar één man verantwoordelijk voor: Mathieu van der Poel", begint Breukink zijn column in De Telegraaf. De Nederlandse kopman schreef de tweede etappe op spectaculaire wijze op zijn naam en reed enkele dagen in het geel, waarmee zijn Tour al meer dan geslaagd is.

Mathieu van der Poel zorgt voor paniek in Tour-peloton: ultieme vlucht eindigt spectaculair Mathieu van der Poel heeft met zijn ploeggenoot Jonas Rickaert voor sensatie gezorgd in de negende etappe van de Tour de France. De Nederlander en de Belg van Alpecin-Deceuninck soleerden meer dan 170 kilometer naar de streep in Chateauroux en leken een makkelijke prooi voor de sprintersploegen, maar de wind én paniek zorgden voor een spectaculair kat-en-muisspel. De ultieme poging van Van der Poel strandde pas in de laatste kilometer.

'Kamikaze-actie'

Zondag stond er voor de negende etappe een typische sprintetappe op het programma. Het vlakke parcours zonder ook maar één gecategoriseerde klim beloofde een voorspelbaar koersbeeld, echter was niets minder waar. Samen met ploeggenoot Jonas Rickaert ging hij in de eerste kilometer in de vlucht om de ultieme droom van de Belg waar te maken.

Kilometerslang reed het duo voor het peloton uit. Pas in de laatste kilometer werd Van der Poel ingerekend tot grote teleurstelling van fans, die hij betoverde met zijn manier van koersen. Desondanks was het doel geslaagd en mocht Rickaert het podium betreden na afloop als strijdlustigste renner. Breukink was diep onder de indruk van de ultieme poging en zag het bijna resulteren in een tweede ritzege. "Ik hoop wel dat hij snel herstelt is van deze heerlijk verrassende 'kamikaze-actie'", klonk de viervoudig etappewinnaar vol lof over Van der Poel.

Tour-droom van ploeggenoot (31) komt uit dankzij Mathieu van der Poel: 'Daar wilde ik bij helpen' Dat Jonas Rickaert (31) het podium van de Tour de France mag beklimmen, was het grote doel van Mathieu van der Poel en zijn Belgische ploegmaat van Alpecin-Deceuninck. Kilometers lang reden de twee voor het peloton uit en pas in de laatste zes kilometer van de negende etappe strandde hun ultieme vluchtpoging. Maar dus wel met het grote doel op zak, waar Van der Poel na afloop heel blij mee was.

'Grootste verrassing'

Tegelijkertijd kijkt Breukink naar het grotere plaatje in de strijd om de gele trui. "De topdrie van vorig jaar, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, is opnieuw op de afspraak", concludeert hij. "Toch hebben Evenepoel en Vingegaard hier en daar al een steekje laten vallen", gaat Breukink verder. Daarmee doelt 61-jarige op het tijdverlies van Evenepoel in de waaieretappe en de teleurstellende tijdrit van Vingegaard dat voor hem 'de grootste verrassing' was.

Naast de tegenvallende tijdrit van de Deense kopman van Visma | Lease a Bike viel Breukink nog wat anders op. "Op verschillende momenten zag je Vingegaard toch onnodig met zijn krachten smijten. Waar we dit in het verleden Pogacar vaak zagen doen, hield de Sloveen zich nu veel meer gedeisd", klinkt hij verrast over de aanvallende manier van koersen van Vingegaard, die hem misschien wat vermoeider maakt.

Tadej Pogacar geeft Mathieu van der Poel 'de schuld' van afzien in Tour de France: 'Dat helpt niet mee' Tadej Pogacar wees Mathieu van der Poel als 'schuldige' aan voor de zwaarder dan verwachte negende etappe van de Tour de France. De Nederlander hield een kilometers lange vlucht lang vol en maakte de etappe de op één na snelste ooit. Pogacar had gehoopt meer te kunnen sparen voor de 'sleuteletappe' van maandag.

Tegenslag Pogacar biedt kansen voor Vingegaard

De opvallende manier van rijden van Vingegaard komt voort uit de strategie van zijn ploeg om het eerste gedeelte van de Tour zo hard mogelijk te maken. Op die manier probeert Visma Pogacar het zo moeilijk mogelijk te maken. "Maar volgens mij heeft dat allemaal nog niet heel veel opgeleverd", stelt Breukink, die wederom een tweestrijd verwacht tussen Vingegaard en Pogacar.

De Sloveense veelvraat heeft al twee etappes heeft gewonnen en een minuut voorsprong, waarmee er 'niets aan de hand' lijkt oordeelt Breukink. Toch merkt hij op dat er een groot nadeel is voor Pogacar. "João Almeida, zijn superknecht in de bergen, heeft na een val moeten opgeven. Dat is meer dan een aderlating voor hem en zijn ploeg en een groot voordeel voor het Visma-Lease a Bike-duo Vingegaard-Jorgenson", weet Breukink, waarmee hij zich afvraagt of het beulwerk van de Nederlandse ploeg zijn vruchten gaat afwerpen in de bergen.

Geletruidrager Tadej Pogacar krijgt enorme dreun te verwerken in Tour: cruciale ploeggenoot moet alsnog opgeven Slecht nieuws voor Tadej Pogacar en UAE Emirates XRG tijdens de Tour de France. Een belangrijke ploeggenoot van de Sloveense kopman heeft de ronde moeten verlaten nadat hij vrijdag hard ten val kwam.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.