Derek Gee verrast de klassementsmannen met machtige sprint en wint derde etappe van Critérium du Dauphiné

De derde etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Derek Gee. De rit in Frankrijk telde 181,7 kilometer aan heuvelachtig terrein. In de laatste kilometers beschikte de 26-jarige Canadees over de beste punch, waardoor hij de concurrentie achter zich kon houden. De renner van Israel - Premier Tech versloeg Romaine Gregoire en is de nieuwe klassementsleider.

Op voorhand leek het de dag voor de aanvallers te worden. Zeker met het heuvelachtige parcours rekende de avonturiers zich rijk. Toch bood de etappe zelf weinig enerverende momenten. In de openingsfase probeerden enkele renners om zich los te maken van het peloton, maar die liet de renners niet makkelijk rijden. Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R) kwam als eerst boven op eerste officiële klim van de dag. Na de top kreeg hij Rémy Rochas (Groupama-FDJ) en Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) met zich mee, waardoor de vlucht van de dag was gevormd.

Primoz Roglic komt opnieuw ten val

Het peloton werd na 41 kilometer in koers opgeschikt door een valpartij. Niemand minder dan Primoz Roglic ging onderuit. De Sloveen valt niet voor de eerste keer dit seizoen, nadat hij in de Ronde van het Baskenland ook al hard ten val kwam. Deze keer sprong hij echter snel weer terug op zijn fiets en werd hij opgewacht door zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe. Daardoor kon Roglic gemakkelijk terugkomen in het peloton om zijn weg te vervolgen.

Geen Roglic of Evenepoel

De meerdere kortere klimmetjes zorgde voor de nodige slachtoffers, waardoor het peloton redelijk was uitgedund. In sprint heuvelop naar Les Estables ging Romain Gregoire als eerste aan en lange tijd leek hij het te gaan redden. Echter verloor hij richting de streep terrein en zag hij Derek Gee over hem heen komen. De Canadees hield stand en boekte schreef zo de derde etappe van de Franse rittenkoers op zijn naam.

Dankzij de overwinning van Gee neemt hij ook nog eens de leiderstrui over van Magnus Cort Nielsen. De Deen won dinsdag nog in de mist, maar moet één dag later alweer zijn gele trui afstaan.