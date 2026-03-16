Primoz Roglic heeft gekozen voor een wel heel opvallend wielerseizoen. De Sloveen gaat vol voor de Vuelta aan het eind van het jaar, maar rijdt daarvoor slechts drie andere koersen.

Roglic was lange tijd een van de belangrijkste kopmannen van Team Visma | Lease a Bike. Daarin werd hij echter voorbij gestreefd door Jonas Vingegaard, waardoor de Sloveen vertrok. Hij maakte de overstap naar Red Bull - BORA Hansgrohe, waar hij weer kopman kon worden. De Duitse ploeg trok eind vorig seizoen echter zelf weer Remco Evenepoel aan, waardoor Roglic zijn plek als eerste renner kwijt lijkt te zijn. Daarom kiest Roglic dan ook voor een opvallend koersschema.

Vuelta

De Sloveense toprenner heeft nog geen handvol koersen op het programma staan. Roglic reed in de Tirreno-Adriatico en zal ook de Ronde van het Baskenland (6 april) en de Ronde van Romandië (28 april) rijden. Daarna gaat hij zich zonder te koersen voorbereiden op zijn grote doel voor dit jaar: de Vuelta d'España. De Spaanse rittenkoers start op 22 augustus en dus zal Roglic vier maanden niet koersen tussen Romandië en de Vuelta. Hij rijdt dus ook geen Tour de France, Giro d'Italia of klassiekers.

Voor Roglic is de Vuelta het belangrijkste doel van deze zomer. De Spaanse rittenkoers is de Sloveen op het lijf geschreven, want in 2019, 2020, 2021 en 2024 werd hij al eens de winnaar van het eindklassement. In totaal schreef hij ook al vijftien etappes in de Vuelta op zijn naam. Echter is de Spaanse koers wel de enige grote ronde waar Roglic de laatste jaren in uitblinkt. Hij won nog wel de Giro in 2023, maar tijdens de Tour de France bijvoorbeeld viel de voormalig schansspringer nog regelmatig tegen.

Tijdens de Tirreno-Adriatico kwam Roglic nog niet in de buurt van de absolute topvorm die hij nodig heeft voor de Vuelta. Hij eindigde als vijfde in de prestigieuze voorjaarskoers. Isaac del Toro wist de race te winnen en Matteo Jorgenson werd tweede. Laatstgenoemde werd nog aangevallen door Javier Romo in zijn eigen teambus na de finish van een etappe.