Prachtig gebaar Tadej Pogacar: pechvogel beloond voor moedig optreden in Giro

De zestiende van de Ronde van Italië werd opnieuw een prooi voor Pogacar. Enige tijd leek Pellizzari op weg naar de ritzege in een chaotische koersdag. Maar de rozetruidrager haalde in de slotkilometer alsnog de jonge Italiaan in, die hem niet meer kon volgen richting de streep. Na afloop toonde Pogacar respect en gaf hij de nummer twee van de dag een mooi aandenken.

Pellizzari moest nog volle bak rijden voor de tweede plaats nadat de Sloveense veelvraat hem met de eindstreep in het vizier passeerden. Gelukkig wist de jonge Italiaan de achtervolgende Daniel Felipe Martínez nipt voor te blijven. Na afloop beloonde Pogacar de aanvaller met een knuffel. Vervolgens overhandigde hij zijn zonnebril én zijn gedragen roze trui. Daar was Pellizzari, die groot fan is van Pogi, uiteraard enorm blij mee.

Giro d'Italia, etappe 16 | Tadej Pogacar haalt wederom uit en boekt zijn vijfde (!) ritzege van deze Giro De zestiende etappe van de Ronde van Italië werd wederom een prooi voor Tadej Pogacar. Vanwege extreme weersomstandigheden werd de start vanmorgen nog uitgesteld. De renners maakte hun onvrede duidelijk kenbaar richting de Giro-organisatie. Dat weerhield de rozetruidrager niet om zijn vijfde overwinning in de wacht te slepen. Op de slotklim ging Pogacar er alleen vandoor en wist hij iedereen achter zich te houden.

Eerder deze ronde bekende de renner van VF Group-Bardiani CSF-Faizane dat Pogacar zijn grote voorbeeld was. Zelf is Pellizzari nog altijd maar twintig jaar, en geldt hij als één van de grootste Italiaanse wielertalenten. Deze Giro debuteert hij aan zijn eerste grote ronde.

Absolutely love this moment from Tadej Pogačar 🇸🇮... Giulio Pellizzari 🇮🇹 just wanted his glasses. He got that AND the jersey. Beautiful moment. #GirodItalia pic.twitter.com/BT3G2F01Z4 — Tim Bonville-Ginn (@TimBonvilleGinn) May 21, 2024

'We gaan door en proberen een gat te slaan'

"Vandaag was er veel onzekerheid voor de start. We wisten niet wat we moesten doen", begint Pogacar na de finish. "Maar toen we begonnen met de wedstrijd was het prima. De kopgroep die wegreed was voor ons goed. We probeerden om wat te relaxen, maar Movistar bleef het tempo opvoeren. Ze hielden de kopgroep dichtbij, en gingen hard de voorlaatste klim op."

De voorsprong van de kopgroep nam steeds verder af, waardoor Pogacar opnieuw in winnende positie kwam te zitten. "De laatste twee kilometers probeerde wij de koers te controleren. Toen had Rafa Majka er genoeg van. Hij zei: 'we gaan door met pushen, en proberen een gat te slaan'."

'Hij stuurde mij een foto uit 2019'

Na afloop richtte de Sloveen nog mooie woorden richting de jonge Italiaan. "Ik dacht dat Pellizzari de etappe van vandaag zou winnen. Hij was enorm dichtbij, ik ben blij dat hij alsnog tweede is geworden."

"Ik bewonder hem deze Giro", gaat Pogacar verder over Pellizzari. "Hij stuurde mij een foto die we hadden genomen in 2019. Toen we allebei nog kleine kinderen waren. Dat was een prachtige herinnering tijdens Strade Bianche. Nu is hij hier en rijdt hij erg sterk. Misschien kan hij wel een etappe winnen deze week."