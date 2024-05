Renners halen uit richting Giro-organisatie na chaos bij start: 'Een van de slechtst georganiseerde races'

Op voorhand zou de zestiende etappe van de Ronde van Italië over de Stelvio gaan. Maar de beklimming werd geschrapt vanwege de extreme weersomstandigheden. Om die reden werd de Umbrailpass toegevoegd, alleen ondervond de organisatie dezelfde problemen met deze klim. Een chaotische start zorgde voor veel onduidelijkheid bij de renners, die hun onvrede uitten richting de organisatie van de Giro.

Bij aanvang van de etappe van dinsdag kwamen er steeds meer geluiden naar buiten over ontevreden renners. Namens de rennersvakbond CPA werd een brief gedeeld met de organisatie van de Giro, waarin werd duidelijk gemaakt dat zij alleen onder enkele voorwaarden aan de start zouden staan. De vakbond stelde voor om de Umbrailpass over te slaan en na de afdaling van de klim van start te gaan.

Alle wielerteams in Giro d'Italia unaniem eens over weglaten Umbrailpass: 'Dit wordt een shitshow' Er is veel te doen rond de zestiende etappe van de Ronde van Italië. Alle ploegen hebben unaniem besloten om niet van start te gaan, tenzij de Umbrailpass uit het parcours wordt gehaald. Zo laat rennersvakbond CPA weten in een brief die zijn hebben gedeeld op sociale media. Op de top van de beklimming worden sneeuw, ijskoude regen en extreem lage temperaturen verwacht.

Ben O'Connor

"Het is een van de slechtst georganiseerde races denk ik. Eerlijk gezegd, in 99 procent van de andere situaties zou dit nooit gebeuren. Het is triest dat je in 2024 nog steeds dinosaurussen hebt die de humane kant van dit soort dingen niet zien”, vertelde O’Connor bij aanvang van de etappe tegenover Eurosport.

“Ik zou de organisator wel in onze positie willen zien", gaat O'Connor verder. "Dat hij gaat fietsen en dan ben ik heel benieuwd hoe het met hem gaat na een aantal uren. Dan heeft hij ook een idee hoe het is."

LIVE Giro d'Italia, etappe 16 | Alaphilippe gaat solo verder richting tweede ritzege De zestiende etappe van de Ronde van Italië staat op het programma. Na de tweede rustdag wacht wederom een bergrit. Eerder werd de Stelvio uit het parcours gehaald, maar nu wordt ook de vervanger de Umbrailpass geschrapt. De renners zijn het unaniem eens over de risico's van deze rit, waardoor de start is uitgesteld.

Tadej Pogacar

“Vanuit het hotel, op 1900 meter, zag ik al sneeuwvlokken”, vertelde Pogacar voor de start tegenover Cycling Pro Net. “Als je dan nog zeshonderd meter hoger gaat, heb je waarschijnlijk een pak sneeuw. Het is behoorlijk gevaarlijk om dan af te dalen.”

“Ik denk eerlijk gezegd dat de rit beter opgebouwd had kunnen worden zonder zo’n lange afdaling van de Stelvio", gaat de Sloveen verder. "Ik denk dat het behoorlijk gevaarlijk is, ook voor de gezondheid. Maar we zullen zien wat ze beslissen, of ze willen dat we koersen. Ik kan ook koersen, als ze dat willen."

Giro-leider Tadej Pogacar blijft maar winnen: dit is de enorme prijzenkast van het wielerfenomeen Tadej Pogacar lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Sloveen wint de ene wedstrijd na de andere en niets lijkt hem te stoppen richting de eindzege van de Giro d'Italia. Het zorgt ervoor dat de pas 25-jarige bouwt aan een enorme prijzenkast.

“Laten we hopen dat er geen ongelukken en gevaarlijke momenten plaatsvinden. Ik hoop dat het veilig is, voor alle renners. Ik wil dat ze veilig zijn. Voor mij verandert het niet veel. Het is shit om bij nul graden en in de regen te rijden, maar het zou niet de eerste keer zijn. Maar als je zulke lange klimmen hebt, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Ik ben niet degene om te beslissen, maar de meerderheid was het ermee eens om te starten na de Umbrailpas en de rit in te korten, maar de finish wel hetzelfde te houden."