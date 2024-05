Zware val in ravijn kost Belg de Giro: 'Het was even volle paniek, ik bleef maar vallen'

Het was flink schrikken voor Jenthe Biermans tijdens de vijftiende etappe van de Giro d'Italia. De Belg van Arkéa-B&B Hotels viel in de afdaling van de Mortirolo-pas in een ravijn van 25 meter diep. Het was een wonder dat Biermans nog heelhuids over de finish kwam. Dinsdag werd duidelijk dat de Belg niet meer opstapt na zijn huiveringwekkende avontuur.

Leden van vier andere ploegen begonnen direct met zoeken naar de 28-jarige renner. Hij werd niet meteen gevonden. Dat leidde tot paniek bij zowel de ploeg als Biermans zelf.

"Het was best een heel zware val", reageerde Biermans na afloop bij Sporza. "Vier ploegen zijn me komen zoeken. Ze vonden me niet direct. Ik lag 25 tot 30 meter in het ravijn. Het was even volle paniek. Ik bleef maar vallen en ben tot stilstand gekomen rondom een boom. Ik kon op het eerste moment mijn voet niet meer bewegen."

De Belg werd uiteindelijk door meerdere leden van andere ploegen uit hij ravijn gehaald. Vanaf het punt van zijn val was het nog vijftig kilometer tot de eindstreep van de rit. Biermans stapte gewoon weer op de fiets om de etappe uit te rijden.

Breuken

"Ik ben op karakter doorgereden", vertelde Biermans. "Maar nu ga ik toch even checks doen. De heup en de voet voelen toch niet helemaal goed aan. En ook de onderrug doet echt heel veel pijn. Maar ik hoop, aangezien ik de etappe heb kunnen uitrijden, dat er geen breuken vastgesteld worden."

De eerste foto's brachten goed nieuws. Er waren geen breuken te zien. Er werd wel een bot geraakt in zijn linkervoet. Dinsdagochtend voor de start van de zestiende etappe werd bekend dat Biermans niet verder kan en de Giro verlaat.

Jenthe Biermans ne prendra pas le départ de la 16ème étape du Giro d'Italia ce mardi, suite à sa chute survenue il y a deux jours.



Bon rétablissement Jenthe ! 🙏 pic.twitter.com/isPqxyCNzb — ARKEA-B&B HOTELS (@arkeabbhotels) May 21, 2024