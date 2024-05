Remco Evenepoel en Primoz Roglic maken twee maanden na zware valpartij hun rentree in Dauphiné

In de Ronde van het Baskenland ging het op 4 april vreselijk mis voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Beide renners zagen hun resterende voorjaar in het water vallen, maar nu kan de blik weer op de toekomst worden gericht. Ze maken allebei heen rentree in de Franse etappekoers Critérium du Dauphiné.

In het Baskenland ging het tijdens de vierde etappe flink mis in de afdaling. Evenepoel liep door de massale valpartij een gebroken schouderblad en sleutelbeen op. Bij Roglic viel de schade enigszins mee met wat brandwonden en schrammen. Daarmee lijken beide renners op tijd hersteld te zijn richting de Tour de France.

Eerste wedstrijdkilometers

De revalidatie en trainingen van Belgisch kampioen Evenepoel verlopen goed. Zo kan de renner van Soudal Quick-Step zoals gepland in de Dauphiné wedstrijdritme opdoen. Een cruciale voorbereiding voor de Belg die een paar weken later zijn debuut gaat maken in de Tour de France.

Evenepoel komt in de Franse etappekoers dus ook Roglic tegen. De Sloveen maakte dit seizoen de overstap van Visma | Lease a Bike naar BORA-hansgrohe, waar in hij tegenstelling tot zijn oude ploeg als absolute kopman wordt aangewezen. Bij de Nederlandse ploeg is Jonas Vingegaard namelijk dé man in de grote rondes.

Voor Jonas Vingegaard komt de Dauphiné nog wel te vroeg. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike liep bij dezelfde valpartij in het Baskenland zware blessures op, waardoor hem nog een langere revalidatieperiode wacht. Zijn ploeg hoopt dat Vingegaard op tijd is hersteld om in juli voor de derde keer op rij de Tour de France op zijn naam te schrijven. Dan moet hij wel zien af te rekenen met niemand minder dan Tadej Pogacar, die ogenschijnlijk simpel de Giro lijkt te winnen.