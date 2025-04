Ongenaakbare Mathieu van der Poel wint Parijs-Roubaix ondanks bizarre actie van toeschouwer

Mathieu van der Poel heeft zondag opnieuw wielergeschiedenis geschreven. De kopman van Alpecin-Deceuninck won op imponerende wijze Parijs-Roubaix en completeerde daarmee zijn trilogie in 'De Hel van het Noorden'. In een chaotische finale reed Van der Poel solo naar zijn derde opeenvolgende zege, nadat Tadej Pogacar ten val was gekomen.

De koers kwam pas écht tot leven na het iconische Bos van Wallers, waar de favorieten zich vooraan meldden. Een elitegroep met onder anderen Van der Poel, Pogacar, Philipsen en Pedersen scheidde zich af. Achter hen probeerde een groep met Wout van Aert, die de tempoversnelling niet kon volgen, nog de aansluiting te vinden. Het tempo lag moordend hoog op de kasseien en de voorsprong van de kopgroep groeide langzaam.

Mathieu van der Poel casht wéér flink in Parijs-Roubaix: dit is het prijzengeld in de 'Hel van het Noorden' Parijs-Roubaix en afzien gaan hand in hand samen, maar de renners krijgen daar wel een flinke portie prijzengeld voor terug. Mathieu van der Poel behoorde tot de topfavorieten en heeft dat ook waargemaakt. Hij neemt de hoofdprijs mee naar huis na de 'Hel van het Noorden'.

Tadej Pogacar haalt opgelucht adem

Een opvallend moment deed zich voor halverwege de finale. Pogacar, wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Vlaanderen, had dringend behoefte aan bevoorrading. Na herhaald verzoek mocht zijn volgwagen zich naar voren wurmen, wat leidde tot een chaotisch tafereel.

De wagen doorkruiste meerdere groepjes en leverde op hoge snelheid een bidon af, maar bracht Pogacar daarbij bijna ten val. Het wiel van de Sloveen kwam bijna onder de achterband van de teamauto terecht. Het leverde spectaculaire beelden op én een flinke schrik voor de kopman van UAE Emirates, die er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf kwam.

Valpartij kost Tadej Pogacar de kop in Parijs-Roubaix: bekijk hier de beelden Tadej Pogacar kende zondag een bewogen editie van Parijs-Roubaix. De Sloveense wereldkampioen ging halverwege koers onderuit op de negende kasseistrook, na een gewaagde poging om Mathieu van der Poel onder druk te zetten. De Nederlander bleef overeind en sloeg direct een gat van twintig seconden. Pogacar moest in het stof bijten, maar kon zijn weg even later vervolgen. Toch kon hij niet voorkomen hoe Van der Poel naar de zege soleerde.

Mathieu van der Poel solo na valpartij 'Pogi'

Even later sloeg het noodlot alsnog toe voor Pogacar. Op de negende kasseistrook ging de wereldkampioen onderuit in een scherpe bocht, nadat hij op volle snelheid probeerde aan te vallen. Pogacar schoot het gras in en belandde tegen de hekken, terwijl Van der Poel, die naast hem reed, nét overeind bleef in het gras langs de zijkant. Het zorgde voor een cruciale wending in de koers.

Van der Poel twijfelde geen moment, schakelde op en reed solo weg. Pogacar verloor kostbare seconden terwijl hij zijn fiets weer op orde moest krijgen en de achtervolging inzette. Niet veel later moest ook Van der Poel van fiets wisselen na een mechanisch probleem, maar de Nederlander bleef kalm en hervatte zijn rit zonder zijn voorsprong te verliezen. Zo begon hij aan een indrukwekkende solo in de slotfase van de Hel van het Noorden.

Schandalige actie in Parijs-Roubaix: Mathieu van der Poel geraakt door bidon van toeschouwer Mathieu van der Poel kreeg zondag niet alleen de kasseien van Parijs-Roubaix voor de kiezen, maar ook een gegooide bidon van een toeschouwer. De Nederlander reed op dat moment solo aan de leiding, nadat Tadej Pogacar even daarvoor onderuit was gegaan op de negende kasseistrook. Het incident leverde bizarre beelden op, maar Van der Poel hield zijn hoofd koel.

Mathieu van der Poel schrijft geschiedenis ondanks bizarre actie

Ondanks de schandalige actie van een toeschouwer, die een bidon richting zijn hoofd gooide, liet Van der Poel zich niet uit het veld slaan. Op de kasseistrook van Templeuve, met nog zo’n 33 kilometer te gaan, raakte de felgele drinkbus hem vol in het gezicht. De Nederlander, die op dat moment solo aan de leiding reed, herstelde zich knap en gaf geen krimp. De wielerwereld reageerde vol ongeloof op het incident, dat opvallend veel leek op het voorval van vorig jaar, toen een petje in zijn wielen werd gegooid.

Van der Poel trapte onverstoord door en bouwde zijn voorsprong verder uit. Met meer dan een minuut voorsprong kwam hij solo het iconische Vélodrome van Roubaix binnen, waar hij onbedreigd zijn derde opeenvolgende overwinning boekte in Parijs-Roubaix. Daarmee schreef de kopman van Alpecin-Deceuninck wederom geschiedenis in de Hel van het Noorden, waar hij zijn grote rivaal Pogacar met ruim één minuut voorbleef. Pedersen won de sprint voor de derde plaats van Van Aert en Florian Vermeersch.