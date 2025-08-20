Mathieu van der Poel staat woensdag weer officieel aan de start van een WorldTour-koers. In de Renewi Tour, de vijfdaagse rittenkoers door Nederland en België, maakt de voormalig wereldkampioen zijn rentree na de pijnlijke aftocht in de Tour de France. Voor Van der Poel is het een nieuwe stap in een turbulente zomer met het WK mountainbiken als hoofddoel.

De Tour de France bracht voor Van der Poel zowel hoogte- als dieptepunten. De Nederlander schreef zelf de tweede etappe op zijn naam, waarmee hij de gele trui overnam van ploeggenoot Jasper Philipsen die de openingsrit won. Van der Poel reed vier dagen lang rond in het geel en wekte veel indruk met een ultieme vluchtpoging samen met zijn ploegmaat Jonas Rickaert, die met de finish in het zicht strandde.

Longontsteking maakt abrupt einde aan Tour

Toch sloeg de stemming halverwege de ronde om. Van der Poel was nog volop in de strijd om de groene trui met Jonathan Milan en leek opnieuw een hoofdrol te kunnen spelen. Maar terwijl zijn ploeg later via Kaden Groves in de voorlaatste etappe nog een ritzege pakte, voelde de Nederlander zich zelf steeds beroerder. Wat begon als wat vermoeidheid en lichte verkoudheidsklachten, bleek uiteindelijk een serieuze longontsteking.

De wereldkampioen probeerde nog even door te zetten, maar zijn lichaam liet het simpelweg niet meer toe. Na de vijftiende etappe was de pijp leeg en besloot hij in overleg met het team de volgende dag niet meer op te stappen. Het was een hard gelag voor iemand die juist bekendstaat om zijn onverzettelijkheid. "Het missen van de slotrit in Parijs deed me nog het meeste pijn", gaf hij later toe over de iconische slotrit die uitgerekend zijn rivaal Wout van Aert op zijn naam schreef.

Rentree in Renewi Tour

Na zijn opgave moest Van der Poel eerst ruim een maand herstellen. Pas op zondag 17 augustus maakte hij zijn rentree in Etten-Leur, waar hij de tijdrit van de Profronde won en meteen liet zien dat de klasse nog altijd aanwezig is. Toch is de Renewi Tour een ander verhaal: vijf dagen koersen door Nederland en België, met klassiekers als de Muur van Geraardsbergen op het programma. "Sinds mijn opgave in de Tour heb ik niet meer gekoerst, dus het is afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me", vertelde hij vooraf.

De Nederlander weet dat hij niet de enige blikvanger is. De organisatie wist ook grote namen als Thibau Nys, Biniam Girmay, Tim Merlier en Nederlandse topsprinter Olav Kooij te strikken. Maar alle ogen zijn toch vooral gericht op Van der Poel. De winnaar van 2020 heeft de etappe in Geraardsbergen met rood omcirkeld en wil zich daar testen. "In normale omstandigheden is dat dé dag om koers te maken", richt hij zijn pijlen op de typische Vlaanderen klim.

Blik op WK mountainbike: jacht op historisch kwartet

Na de Renewi Tour verschuift de focus al snel richting het WK mountainbike. Daar wil Van der Poel op 14 september in Zwitserland geschiedenis schrijven door ook op de mountainbike wereldkampioen te worden. Het zou zijn unieke kwartet compleet maken na eerdere titels op de weg, in het veld en op gravel. "Het is een kleine kans, maar wel een kans", zei hij onlangs over dat ultieme doel.

Dat hij er alles aan gelegen is om revanche te nemen, staat buiten kijf. Zijn laatste optreden op de mountainbike, eind mei in Nove Mesto, eindigde in een drama: Van der Poel ging tweemaal onderuit en moest de race zelfs opgeven met een gebroken pols. Nu krijgt hij in Les Gets eind augustus eerst nog een generale repetitie, waar hij hoopt zonder kleerscheuren uit te komen. Pas daarna richt hij definitief de blik op het WK in Zwitserland – een afspraak met de geschiedenis die hij niet wil missen.