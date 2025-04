Woedende Mathieu van der Poel spreekt schande van incident tijdens Parijs-Roubaix: 'Genoeg om kaak te breken'

De indrukwekkende zege van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix had een bittere bijsmaak. Het Nederlandse wielerfenomeen was na afloop dan ook woest over het incident, waarbij een toeschouwer een bidon vol in zijn gezicht gooide. "Dat moet je niet laten passeren", stelde hij, waarbij de drievoudig winnaar hoopt op een proces.

Van der Poel reed vanaf het iconische Bos van Wallers in een elitegroep met onder anderen Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Mads Pedersen. De koers ontplofte op de negende kasseistrook, waar Pogacar onderuitging in een bocht. Van der Poel profiteerde en sloeg een beslissend gat. Vanaf dat moment reed hij solo naar de finish en bouwde zijn voorsprong gestaag uit tot ruim een minuut.

'Genoeg om een kaak te breken'

Op weg naar zijn derde zege in Parijs-Roubaix kreeg Mathieu van der Poel te maken met een bijzonder incident. Een toeschouwer gooide op zo’n 33 kilometer van de streep een bidon vol in zijn gezicht, maar de Nederlander hield zijn hoofd koel. Ondanks de harde klap bleef hij onverstoorbaar doorrijden. "Ik hoop dat ze hem identificeren en een proces beginnen", zei Van der Poel in gesprek met de NOS.

"Ik krijg zo'n bidon vol op mijn gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken", klinkt de trotse winnaar. Het is niet de eerste keer dat Van der Poel doelwit is van een soortgelijke actie. Vorig jaar werd tijdens zijn solozege in Parijs-Roubaix een petje in zijn wielen gegooid. "Het is ongelooflijk dat zoiets opnieuw gebeurt", aldus de Nederlander, zichtbaar geïrriteerd ondanks zijn overwinning.

Mathieu van der Poel moest flink afzien

Van der Poel kwam aan kop te rijden nadat Pogacar onderuit was gegaan in een bocht op een de negende kasseistrook. "Ik kwam eigenlijk alleen te zitten door een fout van Tadej. Anders was het heel moeilijk geworden om elkaar te lossen", doelt Van der Poel op een mogelijke onderlinge sprint met de Sloveen op de iconische Vélodrome van Roubaix.

"Ik heb echt afgezien, zeker de laatste 30 kilometer. Mijn radio was kapot, dus ik wist niet eens dat hij van fiets had gewisseld", blikt de Nederlander terug op de hectische slotfase, waarin Pogacar zijn achtervolging moest staken na materiaalpech. Pogi kon uiteindelijk als tweede over de streep komen op dik een minuut van Van der Poel.

Trilogie voltooid

Met zijn derde opeenvolgende zege in De Hel van het Noorden voegt Van der Poel opnieuw een hoofdstuk toe aan zijn indrukwekkende erelijst. "Dat is toch wel iets om bij stil te staan", klonk hij. "Ik ben enorm blij en vooral opgelucht dat ik mijn goede benen weer heb gevonden."

Na zijn historische hattrick in Parijs-Roubaix kijkt Van der Poel al voorzichtig vooruit. Eerst wil hij genieten van zijn derde zege op rij in Noord-Frankrijk, maar de Tour de France lonkt. "Ik hoop dit jaar voor de Tour weer een rittenwedstrijd te doen", zei hij. "Om hopelijk op topniveau naar de Tour te gaan." Daarmee lijkt zijn focus langzaam te verschuiven naar succes in de Ronde van Frankrijk.