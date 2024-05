Tadej Pogacar loopt dankzij drie ritzeges gevaar in Giro: 'Zo gaat hij weinig bondgenoten overhouden'

Tadej Pogacar bevestigde deze eerst week van de Ronde van Italië zijn dominante status in het peloton. Met een voorsprong van bijna drie minuten in het algemeen klassement en drie ritzeges verloopt alles goed. Toch liggen er gevaren op de loer voor de Sloveen.

De eerste week was Tadej Pogacar behoorlijk actief. Met een zeer actieve koershouding kwam de Sloveen twee keer als eerste binnen bergop en won hij met overmacht de tijdrit. Echter ziet oud-renner Jan Bakelants dat hier wel een gevaar in schuilt, zo laat hij weten in Het Laatste Nieuws.

Giro en Tour

De rozetruidrager wil deze zomer voor de unieke dubbel gaan. Daarvoor moet hij zowel de Giro als de Tour de France op zijn naam schrijven. Voor Pogacar is het zaak om met voldoende energie af te reizen naar Frankrijk.

Jan Bakelants heeft nog een tip voor de Sloveen. "Als ik ploegleider zou zijn bij UAE Team Emirates had ik een duidelijke instructie voor Pogacar: alles kapot rijden zodat hij zondagavond zes à zeven minuten voorsprong heeft", aldus de Belg. In dat geval kan hij zich in de laatste week gaan sparen richting de Tour.

Pogacar maakt geen vrienden

Met drie zeges in de openingsweek laat Pogacar weinig over voor de rest van het peloton. Wat dat betreft kan zijn dominantie hem nog eens gaan tegenwerken denkt Bakelants. "Zondag heeft hij mij verbaasd in de finale. Waarom moest hij op kop van het peloton rijden om Narváez terug te pakken? Dat was totaal overbodig."

"Was het payback time omdat Narváez de eerste rit won? Dat lijkt mij sterk, want Pogacar heeft ondertussen al drie ritten gewonnen. Op deze manier lijkt dit toch een middelvinger richting INEOS Grenadiers."

Het moment in de openingsrit waar Jhonatan Narváez wint voor Tadej Pogacar © Getty Images

"Pogacar heeft geen vrienden nodig, hij is zelf sterk genoeg. Maar door dit soort acties gaat hij weinig bondgenoten overhouden op het moment dat hij een keer in de verdrukking zit", stelt Bakelants. De Belgische analist is van mening dat de Sloveense veelvraat bij pech op minder steun kan rekenen van andere ploegen. Dit kan hem dus in lastige situaties brengen in de strijd om het roze.