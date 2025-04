Tadej Pogacar streeft afwezige Mathieu van der Poel voorbij na ongelijke strijd in Luik-Bastenaken-Luik

Ook zonder concurrentie toont Tadej Pogacar zich een klasse apart. De Sloveense wereldkampioen werd zondag zonder zich overmatig in te spannen voor de derde keer in zijn carrière winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Dat kwam ook vooral doordat zijn grootste concurrent onzichtbaar bleef.

Voor de Belgen liep de laatste voorjaarsklassieker van 2025 uit op een sof. Al heel snel moest de geplaagde Maxim Van Gils afstappen na een week vol pech. Hi was geen favoriet voor de eindzege, maar hij had de burelen kunnen redden voor onze zuiderburen toen bleek dat zijn landgenoot Remco Evenepoel niks klaar kreeg gespeeld in het peloton.

Waar is Remco Evenepoel?

De regerend olympisch kampioen op de weg én tijdrit keerde vorige week nog winnend terug in de Waalse Pijl na een maandenlange blessure. Daarom werd hij gerekend tot de grote concurrent van Pogacar, zeker ook bij het ontbreken van Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Wout Van Aert. Maar Evenepoel kon die status niet waarmaken en sukkelde wat rond in de buik van het peloton.

Concurrentie afwezig

Luik-Bastenaken-Luik werd daarmee een saai schouwspel. Een aantal renners 'zonder naam' mocht vooruit rijden en werd weer bijgepakt na tientallen kilometers koers. Omdat niemand het Pogi moeilijk kon maken, besloot hij op de Redoute maar zelf weg te rijden. Geen enkel concurrerend team greep in en liet de wereldkampioen ontsnappen.

Saaie solo

Wat volgde was een saaie solo van 35 kilometer, waarin Pogacar al wel wist dat hij ging winnen. In het achtervolgende groepje met onder anderen Tom Pidcock en Ben Healy werd er vooral gereden om de tweede plek. De Sloveen van UAE Team Emirates zal er weinig om geven. Zijn naam staat in de geschiedenisboeken als winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2025. Niemand zal het over een jaar nog hebben over de manier waarop.

Eerbetoon

De wereldkampioen reed de laatste voorjaarsklassieker met een eerbetoon tussen zijn startnummer op zijn rug. Tussen de twee eenen stond een handgeschreven tekstje 'For You, D.', verwijzend naar de overleden moeder van zijn verloofde Urska Zigart. Zij overleed in 2022 in de week voorafgaand aan 'LBL'. Ook bij zijn zege in 2024 droeg hij die op aan Darja. Zijn zege nu levert Pogacar ook nog eens 20.000 euro prijzengeld op.

Mathieu van der Poel ingehaald

Eerder dit seizoen won hij ook al de Ronde van Vlaanderen. Daarmee staat zijn teller in het voorjaar op twee monumenten. Mathieu van der Poel won de andere twee: Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. In het najaar is het vijfde en laatste monument: de Ronde van Lombardije. In totale zeges in monumenten is Pogacar nu wel Van der Poel voorbij: hij won er 9 en Van der Poel 8. Recordhouder is Eddy Merckx. De Belgische legende heeft er liegst 19 op zijn naam.

Giro op komst

Veel renners werken nu richting de Giro d'Italia die op 9 mei begint, maar Van der Poel en Pogacar rijden de Tour en dus niet de Giro.