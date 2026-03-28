In het hedendaagse peloton is het verschil tussen de absolute toppers en de rest vaak klein, maar in kansen en resultaten voelbaar groot. Mike Teunissen, veertiende in Milaan-Sanremo, weet hoe het is om tegen wereldtoppers als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert te rijden. Tijdens de NOS Wielerpodcast blikt de renner van XDS Astana Team terug op het gevecht om zichtbaarheid, het zoeken naar kansen en het omgaan met de schaduw van de grote namen.

Voor veel renners betekent het constant rijden in de schaduw van de toppers dat hun inspanningen vaak onopgemerkt blijven. Teunissen legt uit dat kleine fouten of gemiste momenten al het verschil kunnen maken tussen een topklassering of een plek ver naar achteren: "Ik rij goed, maar het valt niet op. Proberen zo lang mogelijk te volgen en terugkomen. En dan een resultaat rijden misschien. Dat is de realiteit momenteel."

Milaan-Sanremo

Even leek de koers in Milaan-Sanremo compleet te veranderen toen meerdere toppers in de finale op de grond lagen, maar dat bleek op het begin van de Cipressa niet zo: "Ik hoorde opeens in mijn oortje dat Pogacar zou gaan aanvallen, ik dacht: Pogacar? Die was toch net gevallen. Op het moment dat hij voorbijgereden kwam, wist iedereen hoe laat het was. Het enige wat je dan kan doen, is proberen zo lang mogelijk te volgen. Maar in negen minuten de Cipressa op gaat mij nooit lukken."

Tom Dumoulin relativeert de prestatie van zijn oud-ploegenoot in La Primavera. "Met een andere beweging in de sprint had Mike gewoon top tien gereden. Nu werd hij veertiende en dat is een hele goede prestatie. De groep achter de toppers is ook veel breder geworden. Mike wordt met een slechte dag tachtigste en met een goede dag tiende."

Voordeel Van der Poel

Teunissen ziet duidelijk welk voordeel de toppers hebben: "We zoeken allemaal naar kansen om de toppers te verslaan, maar ze doen gewoon alles goed. Ze hebben zoveel talent en weten precies wat ze moeten doen. Ik rijd ook veel meer koersen dan Pogacar en Van der Poel. Die mannen hoeven niet elke koers te rijden. Ze hebben het verdiend met hun prestaties, daar niet van, maar soms zou ik het ook wel lekker vinden om een keer een koers over te kunnen slaan en gewoon te kunnen trainen."

Dumoulin legt het voordeel hiervan uit. "Tegenwoordig kan je met training nog beter voorbereid zijn op grote koersen. Als je meedoet aan een semi-klassieker, moet je je daar twee dagen van tevoren op focussen. Je trekt jezelf helemaal leeg op de koersdag, gaat over je limieten heen en moet ook nog twee dagen herstellen. Met slim trainingsvolume kan je je veel beter voorbereiden op de koersen die er het allermeest toe doen."

En dus heeft Teunissen de oplossing gevonden: "Misschien is het maar beter als Pogacar Roubaix wint, dan kunnen we de komende jaren weer koersen zoals ‘normaal'", zegt hij met een glimlach.

Tour de France 2019

Als Teunissen gevraagd wordt naar zijn hoogtepunt in zijn carrière gaan de gedachtes al snel terug naar die ene dag in juli 2019. De eerste etappe van de Tour de France zou een lead-out worden voor Dylan Groenewegen. Twee kilometer voor de streep ging Groenewegen onderuit, waardoor Teunissen plots voor eigen kans moest gaan.

Han Kok, verslaggever van de NOS, herinnert zich het moment nog maar al te goed: "Iedereen zat te wachten op Groenewegen, maar die viel en opeens dook er toch wat geels (het tenue van Jumbo-Visma, red.) op vooraan in het peloton. En dat was Mike, in gevecht met Peter Sagan. Ze kwamen nek aan nek over de streep en niemand wist wie er gewonnen had. Wij gingen zo snel mogelijk naar de bus van Jumbo toe, maar het duurde en duurde tot ik de winnaar door mijn oortje bevestigd kreeg. Mike dacht: Han weet het wel, en gelukkig kreeg ik toen de bevestiging. Ik was de eerste die het hem kon vertellen."

Teunissen kijkt er nog altijd vol ongeloof op terug: "Het was bizar, onwerkelijk. Ik had geen idee dat ik gewonnen had. Het moment dat Han het me vertelde vergeet ik nooit meer. Dit was het absolute hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe."

Ook zijn lead-out voor Wout van Aert op de Champs-Élysées in 2021 blijft voor Kok legendarisch: "Mike lanceerde Wout precies op het juiste moment. Wout hoefde bijna niks meer voor de overwinning te doen. Het is echt een van de beste lead-outs die ik ooit heb gezien."