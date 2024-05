Thymen Arensman wederom zesde in grote ronde: 'Als je dik boven de 70 kilo bent...'

Thymen Arensman reed zich de afgelopen Giro d'Italia voor de derde keer naar een zesde plek in een grote ronde. De Nederlander zorgde met zijn ploeg INEOS wel voor een podiumplek voor Geraint Thomas, maar Arensman zelf verloor vooral in het openingsweekend veel tijd.

Arensman was tijdens de koers nog positief over zijn kansen op een podiumplaats, maar achteraf is hij ook realistisch. Tegenover indeleiderstrui.nl vertelt hij over de dominantie van Tadej Pogacar. "Als je heel realistisch bent, dan gaat Tadej niet kraken en ga je geen zes minuten goedmaken, of wat het verschil dan ook was aan het einde van de tweede week. Je zag echter ook wat er met G gebeurde in de negentiende rit, hij viel. Dat had ook met Pogacar kunnen gebeuren en als je dan tweede staat en niet derde."

Aangekomen

De Giro was voor Arensman letterlijk en figuurlijk een zware koers, want de renner vertelt ook dat hij vier tot vijf kilo is aangekomen. "Waarschijnlijk vocht. Ik verbrak zaterdag allemaal power-records, maar als je dik boven de 70 kilo bent, dan kun je het gewoon niet volgen. Hoeveel power je ook op de pedalen levert. Mijn huidplooien waren hartstikke laag voor mijn doen, dus dan gaat het om vier of vijf liter vocht. Dat is voor de volgende keer handig om uit te zoeken, wat dat precies is. Als ik die eerste dagen en mijn gewicht op orde kan krijgen en je ziet hoeveel minuten ik nu van het podium af zit. Dan zit het podium er honderd procent in."

Tour de France

Arensman voelt zichzelf nog vrij fris na een drieweekse koers en dus hoopt hij op een mooi vervolg van het seizoen. Bij INEOS is de concurrentie natuurlijk moordend, maar de Nederlander hoopt dat de Tour de France er wellicht voor hem inzit. "Daar gaat wel m'n voorkeur naar uit, gewoon om de ervaring op te doen. Maar in dit team is dat lastig, dus we gaan het wel zien. Ik heb op dit moment nog geen idee. Ik heb wel zin in de Tour en ben wel hetzelfde type renner als Geraint (Thomas). Hij mag me bellen!"