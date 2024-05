Thymen Arensman maakt indruk in Giro, maar zorgt ook voor discussie: 'Hij keek geen moment om'

Thymen Arensman (24) is langzaam maar zeker zijn achterstand in het algemeen klassement aan het herstellen. De renner van INEOS Grenadiers gaat steeds beter rijden, waardoor hij ondertussen op de zesde plaats staat en de witte jongerentrui in het vizier heeft. Toch ontstaat er ook kritiek rond de Nederlander, die zijn kopman Geraint Thomas in de slotfase alleen achter liet. Was het een verkeerde keuze of is er meer aan de hand?

Op de slotklim naar Monte Pana kwam Geraint Thomas in de problemen toen hij zijn directe concurrent voor de tweede plaats weg zag rijden. Daniel Felipe Martínez vertrok in de verte terwijl de kopman van INEOS Grenadiers duidelijk aan zijn limiet zat. Op dat moment zou je verwachten dat Arensman hem zou komen helpen om de schade enigszins te kunnen beperken. Opvallend genoeg bleef de Nederlander niet bij Thomas en ging hij in de achtervolging op witte truidrager Antonio Tiberi.

Waarom reed Arensman door?

"Blijkbaar gaf zowel de ploeg als Thomas groen licht om voor zijn eigen kans te rijden", begint Thijs Zonneveld in de podcastaflevering van In Het Wiel over de actie van Arensman. "Ik vond het wel een interessante beslissing. Het is wel gewoon INEOS. Is de witte trui voor hun dan zo belangrijk? Of hebben ze tegen Arensman gezegd: 'je bent medekopman, je mag echt je eigen koers rijden'?", vraagt de wieleranalist zich af.

Het is maar de vraag of het veel verschil had uitgemaakt wanneer Arensman bij Thomas was gebleven. "Die laatste kilometer is zo steil. Hoeveel seconden gaat het dan schelen? Het is meer de mentale steun, dan een daadwerkelijke fysieke steun", stelt Zonneveld. "In dit soort omstandigheden is het ook echt moeilijk om de juiste keuze te maken voor Arensman. Het ligt er vooral aan wat Thomas zelf tegen hem heeft gezegd."

"Misschien zegt Thomas wel tegen hem dat hij moet rijden voor het wit. Arensman heeft ook geen moment omgekeken naar zijn kopman. Daarom lijkt het wel logischer dat de beslissing van Thomas is gekomen dan van de ploeg. Want de verhoudingen tussen die twee zitten echt wel goed."

Goede dag voor Arensman

Het zag er enige tijd niet naar uit dat de talentvolle ronderenner in de zestiende etappe een goede klassering zou rijden. "Ik kreeg op de voorlaatste klim (Passo Pinei, red.) namelijk af te maken met een lekke band”, begon Arensman na de finish tegenover Eurosport. “Ik zat al op mijn limiet op de eerste beklimming. Dus ik had nooit verwacht dat ik het zo goed zou doen, zeker omdat de klim erg punchy was. Daar ben ik normaal slecht in, maar dit was een goede prestatie. Ik kijk al uit naar de langere beklimmingen, die liggen me normaal nog beter.”

De Nederlander vertelde bovendien met welke opdracht hij richting de finish reed. "We kregen van de ploegleiders door dat we gewoon zo snel mogelijk de klim moesten oprijden. Ik ging eigenlijk iets te snel bij de voet en dat moest ik nog enigszins bekopen. Maar ik ben wel tevreden met deze uitkomst", sluit Arensman af.