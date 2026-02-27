Hij was jarenlang enorm succesvol als wielrenner, maar het leven na zijn topsportcarrière bevalt Tom Dumoulin prima. Hij zwaaide 3,5 jaar geleden af en heeft de wereld van 'niet-profs' nu ontdekt. En dat heeft behoorlijk wat voordelen, zo merkt hij.

Hij had het naar eigen zeggen nooit willen missen, het profwielrennen. Maar in gesprek met De Volkskrant wordt ook duidelijk dat het ook wel enorm lekker is om niet altijd maandenlang van huis te zijn en altijd perfect op je voeding te moeten letten. "Ik kan nu genieten, echt in het moment zijn, in een gesprek", zo vertelt De Limburger.

Carnaval vieren in Maastricht

Dat merkte Dumoulin al helemaal tijdens een van de grootste volksfeesten van het jaar. "Vorige week heb ik carnaval gevierd in Maastricht, het was heerlijk om totaal niet bezig te zijn met mijn conditie. Als renner kon dat nooit, ik was in mijn achterhoofd altijd bezig met presteren."

Gek van het perfectionisme

Dat hoeft allemaal niet meer voor de voormalig wereldkampioen tijdrijden en winnaar van de Giro d'Italia van 2017. Hij weet nog goed hoeveel moeite hij soms had met de precieze levensstijl die nodig was in de wielertop. "Alles was afgewogen, alles was perfectionistisch. Dat maakte me op een gegeven moment echt helemaal gek."

Inmiddels is Dumoulin dus al een aantal jaar geen prof meer. Anderhalf jaar geleden werd hij vader van een zoontje, Oscar. De oud-wielrenner heeft een relatie met Maxime Nieman. En in de opvoeding is het ontbreken van een regime als wielrenner best handig. "Als ons zoontje Oscar nu ziek is, dan is het maar zo. Ik pak hem op, geef hem eten. Als renner zou ik panisch zijn geweest."

Succes als hardloper

Stilzitten doet Dumoulin overigens allerminst, nadat hij stopte als wielrenner. Hij fietst nog geregeld, maar heeft zich vooral toegelegd op het hardlopen. En dat gaat niet onverdienstelijk. Vorig jaar debuteerde hij met een ijzersterke tijd op de marathon. Naar eigen zeggen merkt hij nog altijd dat het steeds beter gaat.

Ook heeft hij de wielrennerij niet volledig vaarwel gezegd. Hij wordt bij de NOS een van de hoofdrolspelers in de nieuwe wielerpodcast, is tevens analist én beleeft binnenkort zijn vuurdoop tijdens de Amstel Gold Race. Leo van Vliet zwaait na ruim dertig jaar af als koersdirecteur en Dumoulin neemt in 2027 het stokje over. Al is hij er over anderhalve maand ongetwijfeld ook bij om eens een goed kijkje in de keuken te nemen.