Jonas Vingegaard staat vrijdag aan de start van de Giro d'Italia, maar rondom zijn persoon gonst het ook van de geruchten. Zo zou hij bezig zijn met een transfer. Voor de start van de Italiaanse koers reageert Vingegaard zelf op die geruchten.

Vingegaard is op dit moment nog renner voor Visma | Lease a Bike en in elke koers waar hij aan deelneemt is hij onbetwiste kopman. Echter zou INEOS Grenadiers al langere tijd interesse in hem hebben. Volgens de Engelse krant The Guardian was die interesse er vorig jaar al, maar die aandacht zal alleen maar groter worden. Dat komt omdat het Deense Netcompany zich voor 100 miljoen euro in de ploeg heeft gekocht. Die nieuwe partner wil de dominantie uit de tijden van Team Sky terugbrengen en zien in de eveneens Deense Vingegaard een ideale kopman.

Reactie van Vingegaard

De 29-jarige Vingegaard reageerde voor aanvang van de Giro zelf op de geruchten rond een transfer naar INEOS. "Als je de berichten leest, dan lijkt het of ik al praktisch getekend heb", grapt Vingegaard op de teampresentatie van de Giro. Vervolgens laat de Deen echter stellig weten dat hij nog niet eens met INEOS gesproken heeft. Ook met Netcompany heeft hij nog niet gesproken en het feit dat zijn agent op een evenement van het bedrijf was, had volgens Vingegaard niets met een transfer te maken.

Onlangs deed ex-wielrenner Bjarne Riis ook nog een duit in het zakje wat betreft de geruchten tussen Vingegaard en INEOS. Hij zei tegenover B.T. dat de ploeg een 'dream team' zou zijn voor de Deense ex-winnaar van de Tour de France. "Het beste team waar hij zich bij zou kunnen voegen om Tadej Pogacar uit te dagen. Ik zie zeker een match. Visma zal niet blij zijn om dat te horen, maar ik heb geen twijfels", was Riis duidelijk.

Prachtig rijtje

Vingegaard staat vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan aan de start van de Giro. De Deen is topfavoriet voor de eindzege. Als dit hem lukt, dan komt hij in een prachtig rijtje van renners die alle drie de grote rondes wisten te winnen (Tour, Giro en Vuelta). Onder andere Vincenzo Nibali, Chris Froome, Bernard Hinault en Eddy Merckx lukte dit ook.

