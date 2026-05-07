De Giro d'Italia gaat vrijdag van start in Bulgarije en het is de grote vraag wie topfavoriet Jonas Vingegaard van de eindzege kan afhouden. Voor de Deen staat er de komende weken veel op het spel, want als het hem lukt op zondag 31 mei in het roze over de streep te komen in Rome dan voegt hij zich in een illuster rijtje. Iets dat zelfs Tadej Pogacar nog niet lukte.

Door de ongekende prestaties van Pogacar sneeuwen de resultaten van Vingegaard af en toe een beetje onder, maar zijn optredens in grote rondes zijn ongeveer net zo indrukwekkend. De Deen van Visma | Lease a Bike reed achtmaal een grote ronde en eindigde bij zijn laatste zeven deelnames eerste of tweede.

In de Tour eindigde hij al vijf jaar achter elkaar samen met Pogacar op de bovenste twee plekken en in 2022 en 2023 was hij zelfs beter dan de Sloveen. In de Vuelta werd Vingegaard in 2023 tweede achter ploeggenoot Sepp Kuss en pakte hij afgelopen jaar de eindzege. Vingegaard gaat nu ook eindelijk zijn debuut maken in de Giro d'Italia.

Topfavoriet in Giro

Daar is de Deen de absolute topfavoriet, want Pogacar zal in Bulgarije, waar de ronde start, en Italië niet van de partij zijn. Vingegaard zag de afgelopen weken met Joao Almeida en Richard Carapaz ook nog twee andere concurrenten wegvallen. Het lijkt er dan ook op dat het grootste gevaar komt van Giulio Pellizzari, Adam Yates en Thymen Arensman.

Illuster rijtje zonder Pogacar

De druk op Vingegaard zal als topfavoriet natuurlijk vrij hoog zijn en die is mogelijk nog hoger doordat hij gaat proberen om zijn erelijst wat betreft de grote rondes te voltooien. Na twee keer de Tour en één keer de Vuelta mist tenslotte enkel nog de eindzege in de Giro.

Mocht het de Deen lukken om de ronde te winnen dan voegt hij zich in een heel illuster rijtje. Enkel Eddy Merckx, Bernard Hinault, Chris Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Jacques Anquetil, Felice Gimondi wisten in het verleden alle drie de grote rondes te winnen. Hinault en Contador zijn zelfs de enige twee die ze allemaal minimaal tweemaal wonnen.

In dat rijtje ontbreekt dus ook nog Pogacar. De Sloveense wereldkampioen was al vier keer de beste in Tour en won in 2024 de Giro, maar zegevierde nog nooit in de Vuelta. Hij werd in 2019 op 20-jarige leeftijd wel derde bij zijn debuut, maar deed sindsdien geen enkele meer mee in Spanje. Mocht hij dit jaar wel besluiten om de Vuelta te rijden dan kan hij zich daar dus ook in het rijtje gaan voegen.

