Wielerfenomeen Marianne Vos zorgt opnieuw voor Nederlands succes in Vuelta na zenuwslopende finish

Marianne Vos heeft vrijdag opnieuw voor een Nederlands succes gezorgd in de Vuelta Femenina. De 37-jarige wielerlegende van Team Visma-Lease a Bike behaalde een indrukwekkende overwinning na een spannende strijd in de zesde etappe, waarin ze het moest opnemen tegen een ijzersterke landgenote.

In de 126 kilometer lange rit van Becerril de Campos naar Baltanás was het duidelijk dat de etappe zou eindigen in een massasprint. Ondanks verschillende pogingen van kleine groepen om te ontsnappen, bleef het peloton bij elkaar. In de laatste kilometers leek Mischa Bredewold de favoriet voor de overwinning, maar Vos liet zich niet uit het veld slaan en gaf alles in de laatste meters.

Marianne Vos scherpt record aan met nipte zege

Het resultaat was een zenuwslopende fotofinish, waarin Vos uiteindelijk het voordeel had. Het verschil tussen de twee landgenotes was minimaal, maar Vos had haar wiel nét iets eerder op de streep gedrukt dan Bredewold, wat haar tweede ritzege in deze Vuelta opleverde.

Met haar overwinning in de zesde etappe heeft Vos nu zes etappezeges in de Vuelta Femenina staan. Dit record maakt haar de meest succesvolle renster in de geschiedenis van de vrouwenronde, die sinds 2015 wordt verreden. Vos had maandag al de etappe naar Sant Boi de Llobregat gewonnen en blijft een van de grootste namen in het vrouwenwielrennen.

Ondanks de overwinning van Vos blijft Demi Vollering de leidster in het algemeen klassement. Ze heeft een voorsprong van 45 seconden op Anna van der Breggen, de nummer twee in het klassement. Vollering houdt de rode trui stevig vast, ook nadat ze de afgelopen dagen indruk maakte met sterke prestaties.

Chaotisch begin van de Vuelta

De Vuelta Femenina begon echter niet zonder slag of stoot voor Vos en haar ploeg Visma | Lease a Bike. Het eerste spektakel van de ronde ontstond door de chaos rondom de ploegentijdrit op zondag. Door vertragingen bij de fietscontrole kon het team niet voltallig aan de start verschijnen, wat resulteerde in een tiende plaats in de etappe.

Deze tegenvaller was bijzonder pijnlijk voor een team met ambities in het algemeen klassement, aangezien het gebrek aan een compleet team hen belangrijke seconden kostte. Ondanks de rommelige start in de Vuelta blijft Vos zich herpakken en strijdt ze zich naar de overwinning in de daaropvolgende etappes.