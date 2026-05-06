Het kan op dit moment niet op voor Demi Vollering. De toprenster wint de ene na de andere belangrijke koers en mag met recht de beste van de wereld genoemd worden. Maar zelfs de groten der aarde maken wel eens fout, zo bewees Vollering. Zij bracht zichzelf onlangs in de problemen.

Demi Vollering verkeert momenteel in absolute bloedvorm. De kopvrouw van wielrennend Nederland pakte de afgelopen weken diverse grote overwinningen. Onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl prijken al op haar palmares van dit seizoen. Inmiddels is ze zich weer volle bak aan het voorbereiden op haar volgende doel, al maakte ze daar een pijnlijke inschattingsfout.

Voorbereiding in Italië

De 29-jarige Vollering keert eind mei na een jarenlange afwezigheid weer terug in Italië, om weer eens mee te doen aan de Giro d'Italia. Daarom is ze met haar partner Jan de Voogd alvast afgereisd naar dat land om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op al het klimmen dat er op haar te wachten staat. Alleen had ze één van die beklimmingen wellicht beter kunnen overslaan.

De renster van de Franse formatie FDJ-Suez deelt op haar Instagram namelijk een video, terwijl zij met De Voogd een berg beklimt. Maar fietsen is er niet bij voor de twee. "De beklimming van de Colle delle Finestre ging niet zoals gepland", begint Vollering haar bericht, bij beelden van de beklimming van een bergpas in het uiterste noorden van Italië, nabij de grens met Frankrijk.

Grote problemen

"Het begon nog allemaal goed. De bergpas was gesloten, maar we hadden wel hoop", vervolgt de regerend Europees kampioene. De weg omhoog was bezaaid met sneeuw en modder en dus vrij gevaarlijk. "Drie kilometer voor de top verloren we die hoop." "Heb je jouw ski's mee?", vraagt haar partner nog grappend. Maar toch weerhoudt dat de twee niet om alsnog verder te fietsen, met alle gevolgen van dien.

"Dus we bleven het proberen", schrijft Vollering, terwijl ze met haar fiets op haar schouders door de sneeuw loopt. Maar even later komt dan toch het verlossende woord. "We zijn toch maar omgekeerd, helaas." En dus zat er niets anders op dan weer om te draaien en naar beneden te gaan. Tot overmaat van ramp hebben de modder en sneeuw ook nog eens haar fiets vies gemaakt. Gelukkig lijkt Vollering er zelf wel om te kunnen lachen, en kan ze haar avontuur in Italië met plezier vervolgen. Met de motivatie zit het dus wel goed, zo vlak voor de Giro.

