Dit is de vrouw van Jonas Vingegaard: elf jaar oudere manager die relatie geheim wilde houden en 'ballen' miste bij Tour-winnaar

Jonas Vingegaard (27) gaat bij de Tour de France 2024 op jacht naar zijn derde eindzege op rij. De Deense coureur van Team Visma | Lease a Bike steunt daarbij niet alleen op de support van zijn teamgenoten. Ook zijn vrouw en kind zullen ongetwijfeld meereizen door Frankrijk. Wie is de grote liefde van 'Vinge'?

De partner van Vingegaard is Trine Marie Hansen (38), die dus elf jaar ouder is dan de toprenner. Ze heeft geen verleden als wielrenster. Toch leerden ze elkaar wel kennen in de wereld van het wielrennen. Ze werkte namelijk bij de marketingtak van het bedrijf ColoQuick, dat een wielerploeg sponsorde toen Vingegaard daarvoor reed (2016-2018). De allereerste keer dat ze elkaar zagen (of beter gezegd: elkaar zagen staan) was tijdens de ploegpresentatie.

Zag er uit als 16

Tegen het Belgische blad Humo zei Hansen dit over die begintijd: " Hij zag er als 16 uit. En dan begon hij nog te flirten ook! Ik dacht: dat kan ik niet maken, zo jong. Ik ben toch geen crimineel? Maar ik vond hem meteen zo’n lieve jongen. Gelukkig bleek hij toch al 21."

Een spannende tijd volgde, waarin niemand wist van hun romance: "We hebben onze relatie eerst wel geheimgehouden, want ik vond het niet kunnen, iemand van het management die met een renner liep te daten", erkende de Deense tegen Het Laatste Nieuws.

Leeftijdsverschil

Het leeftijdsverschil speelde aanvankelijk nog wel een rol in hun relatie. " Jonas en ik zijn heel verschillend. Toen we elkaar ontmoetten, was hij nog volop een man aan het worden, en moest ik hem daarbij helpen", legde ze uit. In het Engels drukt ze het kernachtig zo uit: "H e had to grow some balls".

Manager, mental coach, persverantwoordelijke

De rol die Hansen speelt in het leven van Vingegaard kun je niet anders bestempelen dan als 'onmisbaar'. In de loop der jaren nam ze steeds meer taken op zich. Tegenwoordig is ze zijn manager, mental coach en persverantwoordelijke. Al is haar hulp op mentaal gebied steeds minder nodig. Ze adviseerde hem om vaker een krant open te slaan, zodat hij meer gespreksstof zou krijgen dan alleen maar te praten over de koers.

En samen verbouwden ze een huis, zodat hij tot het besef kwam dat hij heus wel iets meer kan dan op pedalen trappen. Zelf vatte hij zijn ontwikkeling ook plastisch samen: "Ik heb haar op mijn borst gekregen", zei hij tegen Sporza .

Dochter Frida

Het koppel trouwde op 8 september 2022 en woont samen in het Deense dorpje Glyngore, zo'n 45 kilometer verwijderd van Vingegaards geboorteplaats Hillerslev. Glyngore is de plek waar Hansen dan weer vandaan komt. Uiteraard is de wielrenner vanwege zijn werk grote delen van het jaar op reis. Is het niet vanwege een wedstrijd in het buitenland, dan wel vanwege een trainingsstage of media-verplichtingen.

Maar Hansen heeft daar alle begrip voor, en zelfs waardering. "Ik heb een man die passioneel met zijn vak bezig is. Dat is ook voor onze relatie heel waardevol", redeneert ze, ook in het besef dat deze levensfase over een paar jaar over zal zijn. Tijdens wedstrijden slaapt ze in een ander hotel dan hij. Dat laatste is omdat ze beseft dat ze hem wel wat ruimte moet geven. Bovendien is hun dochter Frida, geboren in september 2020, vermoedelijk een tikje te luidruchtig om 's nachts een ruimte te delen met iemand van wie sportieve topprestaties worden verlangd.

Jonas Vingegaard neemt achternaam van vrouw

De liefde tussen Jonas Vingegaard en Trine Marie Hansen oogt sterk en stabiel. Om hun band te benadrukken besloot de tweevoudig Tour-winnaar begin 2024 om haar achternaam aan te nemen. Zijn volledige naam veranderde van Jonas Vingegaard Rasmussen naar Jonas Vingegaard Hansen.

De kopman van Team Visma | Lease a Bike gebruikt dus de middelste naam als achternaam. Dat doen veel van zijn landgenoten, omdat de achternamen Jensen, Nielsen of Hansen extreem vaak voorkomen in Denemarken. Ze bestaan namelijk uit een voornaam en het woord ‘zoon’. Hansen is dus letterlijk ‘zoon van Hans’.