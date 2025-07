In de Tour de France gebeurde er de afgelopen drie weken een hoop, niet alleen in positieve zin. Zo was er bijvoorbeeld heel veel te doen over de vrouw van Jonas Vingegaard na een explosief interview. Een paar weken later is de ophef nog altijd niet verstomd, want een voormalig Tour-winnaar besloot hard uit te halen naar 'de vrouw van'.

Trine Hansen besloot begin juli zijn beklag te doen over Visma | Lease a Bike. Ze was bijzonder kritisch op de ploeg van haar man Vingegaard,. Zo stelde ze dat Vingegaard liever meer thuis zou zijn en twijfelde ze openlijk over de steun die de Deen van ploeggenoten als Wout van Aert zou krijgen. De uitspraken zorgden voor de nodige reuring en bereikten uiteraard ook de ploeg zelf.

Grote afwezige in Tour de France

Opvallend genoeg werd Vingegaards geliefde de voorbije weken niet gespot in de Tour, terwijl ze daar de voorgaande jaren wel veelvuldig bij was. Bjarne Riis, de landgenoot van het stel die in 1996 de Tour de France won. heeft desalniettemin het nodige te melden over de soap.

De kritische Deen is Tour de France-expert bij het medium BT en steekt zijn mening daar niet onder stoelen of banken. Hoewel hij het inhoudelijk niet in alles oneens met haar was, snapt Riis niet dat ze zulke uitspraken deed. "Haar timing was opvallend en slecht. Het kan ook zijn dat ze het had zien aankomen, dat het moeilijk was om Pogacar te verslaan. Toen kwamen er alvast de excuses", zo vermoedt Riis.

Gevolgen voor Jonas en de relatie?

Hij zag dat Vingegaard het Pogacar de hele Tour niet echt lastig kon maken en op ruime afstand tweede wordt in de Tour. Riis, die bijna de gehele Tour de tactiek van Visma | Lease a Bike hekelde, vraagt zich af hoe het nu verder moet met Vingegaard en zijn geliefde. "Wordt het onder het tapijt geveegd, of heeft het gevolgen voor Jonas, het team, haar, hun relatie? Het zou vreemd zijn als ze er geen gesprek over hebben gehad."

Conclusie van Bjarne Riis

Al met al concludeert Riis na een Tour die voor de Nederlandse ploeg niet werd zoals gehoopt dat de uitspraken van Trine Hansen een hoop onzekerheden met zich meebrachten. Daar had ze van moeten leren, vindt de Deen. "Het is naïef om te denken dat het publiek het niet opmerkt en zich er niet om bekommert."

