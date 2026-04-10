Mathieu van der Poel kennen we natuurlijk als groot wielrenner, maar is ook succesvol in de liefde. Al lange tijd is hij gelukkig met Roxanne Bertels. Zij blijft vaak bewust buiten de spotlights, maar maakt voor een bijzondere video een uitzondering.

Bertels was namelijk te zien in de mini-documentaire This Is Home, waarin onder meer Van der Poel, vader Adrie en vrienden van de wielrenner aan het woord komen. Ook de partner van de beste wielrenner van Nederland komt aan bod. Dat gebeurt in het Belgische 's Gravenwezel, waar de twee een huis hebben. Bertels en Van der Poel leerden elkaar kennen in 2018, niet veel later sloeg de vonk over.

In hun luxe onderkomen vertelt Bertels wat ze zo leuk vindt aan de topwielrenner. "Ik hou er van hoe down to earth hij is", vertelt ze. "En hoe makkelijk hij met alles omgaat. Ik geloof dat de manier waarop jullie hem zien, de manier is waarop ik hem zie. Hij is op wedstrijddagen niet anders dan wanneer hij thuis is. Mensen verwachten gewoon veel van hem, er is veel druk, maar daar gaat hij goed mee om. Dat kan ik alleen maar bewonderen."

Wonen in België en Spanje

In 's Gravenwezel, in het noorden van België, woont het stel dus al een tijdje. Maar ze zijn lang niet altijd daar. Van der Poel traint immers veelvuldig in Spanje en heeft daar ook een optrekje. Hoe vaak zijn ze dan in België en hoe vaak in Spanje? "Ik denk dat het fifty-fifty is. Het hangt echt van het weer af", claimt Bertels, die in de video overigens als verloofde wordt omschreven.

Van der Poel zelf is dolgelukkig met zijn onderkomen in Spanje. "Het voelt daar als mijn thuis", zegt de topwielrenner. "Als je een solide basis wilt leggen voor de klassiekers is het heel mooi om goed weer te hebben." Al is er voor Bertels en Van der Poel ook een nadeel. "Het enige dat ik soms mis is mijn familie."

Dat is ook niet zo vreemd, want als wielrenner ben je het hele jaar door veel van huis. Komend weekend hoopt Van der Poel, die dit seizoen al een aantal grote wedstrijden won, geschiedenis te schrijven. Hij kan de eerste renner worden die viermaal achter elkaar Parijs-Roubaix wint. Dan moet hij wel af zien te rekenen met Wout van Aert, Filippo Ganna en natuurlijk medefavoriet Tadej Pogacar.