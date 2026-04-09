Mathieu van der Poel vindt zichzelf "meer favoriet" in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat zei hij donderdag op een persconferentie. Van der Poel werd afgelopen zondag in Vlaanderen tweede achter Tadej Pogacar. In Roubaix was de Nederlander de afgelopen drie jaar de beste.

Volgens Van der Poel is de Franse voorjaarsklassieker "opener" dan de Ronde van Vlaanderen en heeft Pogacar in Roubaix "minder zekerheden". "Om hem te verslaan, moet ik op mijn best zijn. En zelfs dan is het geen garantie, want Tadej is echt heel sterk", aldus de renner van Alpecin-Premier Tech.

"Natuurlijk zit die vierde zege in mijn achterhoofd", zei Van der Poel. Als hij zondag wint, dan komt hij op gelijke hoogte met recordhouders Roger De Vlaeminck en Tom Boonen.

Pogacar is een geduchte concurrent

Hij krijgt van Pogacar geduchte concurrentie, want ook de Sloveen kan geschiedenis schrijven. Hij kan namelijk als eerste renner ooit alle vijf de wielermonumenten op een rij winnen. "De motivatie is hoog, de druk is laag", grapte Pogacar na de Ronde van Vlaanderen. "Net als de druk in de banden."

Pogacar was vorig jaar oppermachtig in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Dit seizoen schreef hij de twee andere monumenten op zijn naam: Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Als hij Roubaix dus ook wint, is hij de eerste renner ooit die alle monumenten op een rij wint.

Tweede bij debuut Parijs-Roubaix

Vorig jaar deed Pogacar voor het eerst mee aan Parijs-Roubaix. Hij werd tweede achter Van der Poel. De twee reden lange tijd samen vooraan, maar Pogi kwam op een kasseistrook ten val. De achterstand wist hij niet meer goed te maken.