Demi Vollering heeft een teleurstellend WK achter de rug. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op het historische toernooi. Ze werd geïnspireerd door de mensen in Afrika en droomt al van een nieuwe uitdaging.

"Er is geschiedenis geschreven met de eerste WK in Afrika. En het was heel speciaal", schrijft Vollering op Instagram. Het toernooi vond plaats in Rwanda, maar de Nederlandse boekte niet de resultaten waar ze op hoopte. Ze werd zevende op de wegrace en derde bij de tijdrit.

"Natuurlijk droomden we van een gouden medaille en die speciale regenboogtrui, maar dat is niet gelukt", vervolgt de 28-jarige. "Dat is onderdeel van de sport. Je geeft alles voor dat ene moment en soms is het van jou, maar soms ook niet."

Toch wil Vollering niet te lang stil staan bij haar tegenvallende resultaat. "Dat we samen aan de start stonden, fit, gezond en gelukkig, betekent al heel veel." Nu gaat de blik weer op de toekomst. "De droom helpt ons vooruit. Elk jaar worden we sterker, hongeriger en gemotiveerder." Volgend jaar moeten ze verbeteren als team.

Inspiratie

Ze bedankt haar team dan ook voor de samenwerking. Bovendien is ze dankbaar voor haar ervaringen in Afrika. Het was heel speciaal. Vooral de mensen zal ik me herinneren, hun glimlach, gejuich en kinderen die met ons mee renden met bewondering in hun ogen."

Ze hoopt ook voor hen iets betekend te hebben. "Ik weet zeker dat we jonge kinderen geïnspireerd hebben. Laten we hopen dat zij hun potentieel kunnen waarmaken en misschien zullen we sommigen van hen terugzien op de fiets."

Vollering zei vlak na de wegrace al trots te zijn op het optreden van de Nederlandse ploeg. Ze onthulde ook dat ze wat problemen had onderweg met haar voeding. "Die kwam continu omhoog. Ik moet zuinig zijn met mijn energie en gokken."