Ellen van Dijk neemt zondag afscheid van het peloton. Vlak voor de start van de slotetappe van de Simac Ladies Tour in Lichtenvoorde kreeg de 38-jarige tijdritspecialiste uit Woerden een bijzonder eerbetoon: collega-rensters vormden een erehaag en lieten de wielen draaien terwijl Van Dijk onder luid applaus passeerde.

Een dag eerder liet Van Dijk nog één keer haar klasse zien. In de individuele tijdrit tussen Doetinchem en Westendorp werd ze knap derde, achter de Britse Zoe Bäckstedt en de Oostenrijkse Christina Schweinberger. Daarmee hield de tijdritspecialiste al haar Nederlandse concurrentes achter zich. Een passend sportief slotakkoord in haar favoriete discipline.

Erehaag voor Ellen van Dijk

Na dat sportieve slotakkoord volgde zondag het emotionele afscheid. Nog vóór het startschot in Lichtenvoorde zette het hele peloton Van Dijk in het zonnetje. Het complete peloton zette Van Dijk in het zonnetje. Haar collega-rensters gingen zij aan zij staan en vormden een erehaag, waar de 38-jarige samen met Sarah Roy - die ook afscheid neemt - onder luid applaus doorheen reed.

Op beelden die de organisatie van de Simac Ladies Tour deelde is te zien hoe het peloton haar uitzwaait met draaiende wielen. Dat gebruik is in het vrouwenpeloton een vaste manier om respect te tonen bij een afscheid. Van Dijk reed daarbij glimlachend langs haar collega’s en zwaaide naar het publiek.

'Het is mooi geweest'

Van Dijk liet eerder al weten blij te zijn dat ze in eigen land kon stoppen. "Na mijn val en de gemiste kans op het EK besloot ik hier te eindigen. Het is mooi geweest", zei de drievoudig wereldkampioene tijdrijden deze week tegenover het AD.

Met het einde van de Simac Ladies Tour komt er een punt achter een imposante loopbaan. Van Dijk werd drie keer wereldkampioen tijdrijden, pakte goud op de baan en schreef talloze tijdritten en klassiekers op haar naam. Ze reed voor ploegen als Boels-Dolmans en Lidl-Trek en groeide uit tot een icoon van het vrouwenwielrennen.

Einde van een tijdperk voor Geraint Thomas

Op dezelfde zondag zwaait ook in het mannenpeloton een icoon af. Geraint Thomas rijdt in 'zijn' Cardiff zijn laatste kilometers in de Tour of Britain. De Tour de France-winnaar van 2018 krijgt een groots eerbetoon van het publiek en sprak zelf van een 'surreële' ervaring. Net als bij Van Dijk komt er zo een einde aan een indrukwekkende carrière.