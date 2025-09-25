Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert heeft, niet voor het eerst, de regels van de UCI aan haar laars gelapt. Ze maakte een duidelijk statement op het WK tijdrijden in Rwanda.

Renners mogen van de wielerbond namelijk geen politieke statements maken. Dygert vond het echter toch van groot belang om zich uit te spreken over een ingrijpende gebeurtenis in de Verenigde Staten: de moord op Charlie Kirk.

'Ik sta voor de waarheid'

De renster toonde haar steunbetuiging aan de vermoorde activist. Dat deed ze met een tekst op de voorvork van haar fiets. "Ik sta voor de waarheid. Ik sta achter Charlie Kirk", luidde de boodschap van Dygert.

Kirk, een influencer en bondgenoot van Donald Trump, werd eerder deze maand vermoord tijdens een toespraak op een universiteitscampus in Utah. Het leidde tot een grote discussie over de vrijheid van meningsuiting in de VS.

Dygert stelde met haar tekst ook de vrijheid van meningsuiting bij de UCI op de proef. Politieke statements zijn daar namelijk verboden. De Internationale Wielerbond heeft nog niet offcieel gereageerd op de actie.

De voormalig wereldkampioene tijdrijden eindigde afgelopen zondag als negende op het WK tijdrijden bij de vrouwen. Ze kwam ruim 2 minuten later binnen dan winnares Marlen Reusser.

Protesten

De wielersport heeft tijdens de Vuelta veel last gehad van politieke protesten, vanwege de deelname van Israël-Premier Tech. De koers werd meerdere keren verstoord door demonstranten. De protesten waren dusdanig ernstig dat de laatste etappe in Madrid met nog ruim 50 kilometer te gaan werd gestopt.

Premier Tech wil nu ook dat het team zijn naam verandert. Dat schrijft het Canadese bedrijf in een verklaring. "We zijn gevoelig en attent voor de situatie op het internationale toneel, die aanzienlijk is veranderd sinds onze komst naar de World Tour in 2017", citeert de website van Radio Canada uit de verklaring. "De huidige situatie met betrekking tot de teamnaam is echter niet langer houdbaar om ons doel te bereiken, wat juist de reden is van onze betrokkenheid bij de wielersport."