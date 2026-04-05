Het is op paaszondag tijd voor misschien wel de mooiste klassieker in de wielersport: de Ronde van Vlaanderen. Met Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout van Aert en velen anderen aan de start is het veld uitzonderlijk sterk. Check dit artikel als je wil weten waar je het wielerspektakel precies kan volgen.

De keuze is reuze voor Vlaanderens Mooiste. Zowel Nederlandse als Belgische zenders hebben de uitzendrechten en pakken flink uit voor de wielerklassieker. VRT 1 (Sporza) is er al heel vroeg bij. Zij beginnen om 09.15 uur met de uitzending en zenden dus de volledige koers live uit, inclusief een lange voorbeschouwing.

Eurosport schakelt om 09.45 uur in. Vanaf dat tijdstip is de koers ook live te volgen via HBO Max. Om 10.00 uur is er op NOS.nl een livestream van de Ronde van Vlaanderen, maar voor de reguliere uitzending op de lineare televisiezender van onze publieke omroep is het wat langer wachten.

De uitzending op NPO 1 begint immers 'pas' om 13.30 uur. Vanaf dat moment is het overigens nog zeker drie uur tot aan de finish. Waarschijnlijk komen de mannen namelijk tussen 16.30 en 17.00 uur over de eindstreep.

Indrukwekkend startveld

Bij de mannen is het deelnemersveld simpelweg indrukwekkend. Tadej Pogacar is de te kloppen man, nadat hij het jaar ijzersterk is begonnen en onder meer Milaan-Sanremo won. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn ook in vorm en gaan een gooi doen naar de zege. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met Remco Evenepoel, die zijn debuut maakt in De Ronde.

Ook spanning bij vrouwenkoers

Overigens is de pret na de mannenkoers nog lang niet voorbij. Ook de vrouwen rijden de Ronde van Vlaanderen. Op VRT Canvas begint die uitzending om 15.00 uur, een kwartier later volgen HBO Max en de livestream op NOS.nl. De finale is ook op NPO 1 en Eurosport te zien. Dat is naar verwachting rond 17.00 uur, maar dat heeft ook te maken met de ontknoping bij de mannen.

Favorieten bij de vrouwen

De Belgische Lotte Kopecky won drie van de laatste vier edities en is dus wederom een kanshebster voor de zege. De concurrentie is echter moordend. Demi Vollering en Marlen Reusser staan aan de start, net als Puck Pieterse, Pauline Ferrand-Prévot en Lorena Wiebes. Laatstgenoemde is overigens een ploeggenot van Kopecky.

Wie er niet bij is, is Marianne Vos. Zij won de legendarische klassieker al in 2013 en zou aan de start verschijnen. Haar team Visma | Lease a Bike bracht eerder deze week echter het nieuws naar buiten dat haar vader Henk is overleden. Vanzelfsprekend laat Vos de wedstrijd daarom links liggen.