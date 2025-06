Tweelingbroer neemt wraak op strenge jury en zorgt alsnog voor familiefeestje in grote ronde

Wielrenner Ivo Oliveira heeft toch nog voor een familiefeestje kunnen zorgen in de Ronde van Slovenië. De Portugese renner van UAE Team Emirates won de laatste etappe. Daar zal zijn tweelingbroer Rui stiekem wel blij mee zijn.

In de laatste etappe van de Ronde van Slovenië werd er stevig geklommen. Een kopgroep werd op het laatste moment ingerekend, waardoor er in Nove Mesto alsnog met een sprint geeïndigd werd. Oliveira bleek sneller dan Andrea Bagioli (Lidl-Trek) en Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural).

Tweelingbroer

Tweelingbroer Rui rijdt in hetzelfde team als Ivo. De twee leken afgelopen week al een familiefeestje te kunnen vieren, maar niets bleek minder waar. Hoewel de Portugese renner in de tweede etappe wel als eerste over de streep kwam, werd zijn overwinning afgepakt.

Bizarre beelden in Ronde van Slovenië: ritwinnaar tijdens feestje met tweelingbroer gestraft door jury Rui Oliveira kwam donderdag dolgelukkig over de streep in de Ronde van Slovenië. De Portugese renner van UAE Team Emirates won de sprint van de tweede etappe, maar werd na de finish teruggezet door de jury. Tot ongeloof van hem én zijn tweelingbroer Ivo.

Oliveira reed in de sprint de Zwitser Fabio Christen dusdanig in de weg, dat er geen ruimte werd gelaten voor de nummer twee van de etappe. De jury van de koers strafte Oliveira en werd teruggezet naar plek 7.

Rui kwam met twee handen in de lucht over de streep waarna tweelingbroer Ivo uitgebreid kwam feestvieren. Maar terwijl de twee aan het knuffelen waren, kregen ze de uitspraak van de jury te horen. Zijn actie werd als 'te gevaarlijk' beoordeeld.

Dylan Groenewegen

De Noor Anders Halland Johannessen won na vijf etappes het klassement van de Ronde van Slovenië, een kleinere ronde op de wielerkalender. De renner van Uno X-Mobility pakte belangrijke punten voor het UCI-teamklassement en de daarbij komende degradatiestrijd om de profstatus van teams. Alex Molenaar was met zijn twintigste plaats de beste Nederlander in het klassement.

Sprinter Dylan Groenewegen kan vooral terugkijken op een sterke week in Slovenië. De 31-jarige renner van Team Jayco AlUla won de eerste én de derde etappe. Dat is goed nieuws voor de 6-voudig etappewinnaar in de Tour de France: Groenewegen won dit jaar namelijk nog amper wedstrijden, maar pakt deze week direct de dubbel.