In de eerste bergetappe van de Tour de France gebeurde er een hoop, maar de Fransen bleven op hun nationale feestdag ietwat beteuterd achter. Er was geen landgenoot die op 14 juli indruk wist te maken. Sommigen hadden hun hoop gevestigd op Julian Alaphilippe, maar ook hij kon het niet waarmaken. Voor NOS Sport-legende Mart Smeets (78) is dat een reden om een geheim over de renner uit de doeken te doen.

De 33-jarige Fransman werd in etappe twee keurig vijfde, maar heeft zich verder nog niet laten zien in de Ronde van Frankrijk. En dat terwijl hij jarenlang een garantie was op etappezeges en prachtige resultaten. Van 2018 tot en met 2021 won hij jaarlijks een rit in de grootste wielerronde ter wereld, maar in de eerste bergetappe kwam hij niet verder dan plek 69. Dat zag ook Mart Smeets, maar die was niet verbaasd.

In de podcast De Kopgroep van NPO Radio 1 komt de wielrenner ter sprake. Hij liet zich op maandag in de etappe even zien, maar fietste vervolgens volgens journalist Joost Vullings 'achteruit'. Smeets zag dat ook. "Maar daar is een reden voor, weet ik inmiddels." Dat wekt uiteraard de nieuwsgierigheid van de drie andere podcastsmakers.

'Dingen die we eigenlijk niet mogen weten'

"Er zit een heel mooi verhaal achter deze renner die, laten we het niet vergeten, ons tien jaar geleden verbaasde hoe hij zijn races indeelde. Laten we niet vergeten dat hij tweemaal achter elkaar wereldkampioen op de weg werd." Dat deed hij destijds bij Quick-Step, de ploeg die we nu kennen als Soudal Quick-Step van onder anderen Remco Evenepoel en Tim Merlier. "Hij is er uitgebonjourd bij die Belgische ploeg en dat had te maken met dingen die wij eigenlijk niet mogen weten."

Nieuws over vrouw Julian Alaphilippe

Bij Maarten Ducrot, die ook de podcast maakt, zorgt het voor een gefronst gezicht, maar uiteindelijk maakt Smeets duidelijk waar het dan mee te maken had. "De bazen van de wielerploeg vonden dat hij teveel naar zijn vrouw luisterde. Ik heb al eerder gezegd dat zijn vrouw een hoge rol heeft in het Franse wielrennen. Ze is commentatrice en ze is de baas van de Tour de France Femmes. Dat alles tezamen doet je denken aan een gelukkig huwelijk, maar op dit moment zeg ik: forget about het vrije, mooie huwelijk. De Franse pers weet ons te melden dat ze uit elkaar zijn."

Nieuws uit Franse kranten

Geen prettig liefdesnieuws dus voor de Franse karakterrenner. Vullings wil weten waar Marion Rousse, de naar verluidt dus ex-partner van Alaphilippe, zich in al die tijd dan mee bemoeide bij de Belgische ploeg. "Zij is nogal van het innemen (van alcohol, red.)", bleek later. "Als ze een feestje geeft, gaat de fles ook op. Alaphilippe heeft zich wellicht aangepast, want men was het niet eens met zijn levenswijze." Ducrot vindt het vervolgens waanzinnig dat Smeets deze info paraat heeft, waarop de 78-jarige gevat reageert. "Dan moet je Franse kranten lezen. Het staat er gewoon in."

Eerder huwelijk met andere wielrenner

Alaphilippe en Rousse hebben nog niet publiekelijk gereageerd. Rousse was van 2014 tot en met 2019 getrouwd met Tony Gallopin, een andere grote wielrenner uit Frankrijk. Kort nadat dat huwelijk strandde, kondigde ze aan en relatie met Alaphilippe te hebben. In 2021 kregen ze een kindje: Nino. Volgens Smeets is er dus ook aan deze relatie een einde gekomen. Een week geleden deelde ze nog een foto van de Franse wielrenner en hun kindje.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.