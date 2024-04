Frank van den Broek opvallende winnaar Ronde van Turkije na door regen geneutraliseerde rit

Frank van den Broek heeft de Ronde van Turkije gewonnen. De Nederlander van dsm-firmenich PostNL won de koninginnenrit en bleef vervolgens in de leiderstrui. De laatste etappe viel letterlijk in het water, maar dat maakt voor Van den Broek niks uit.

Tijdens de laatste etappe in Turkije regende het zo hard, dat de koers geneutraliseerd werd. In eerste instantie werd er gekeken of er wellicht nog een sprint in zat, maar ook dit bleek onmogelijk. Daardoor reden de renners gezamelijk naar de finish, waar Van den Broek de felicitaties kreeg.

🚴🇹🇷 | Misschien niet helemaal de gedroomde finish, maar de winst is binnen voor Frank van den Broek. De overwinning is binnen! 🙌🌧️ #TUR2024



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/70aafRYIhl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 28, 2024

Koninginnenrit

Tijdens de koninginnenrit van de Ronde van Turkije was Van den Broek, die ook wel de 'Wattage Bazooka' wordt genoemd, de snelste. Daarmee pakte de 23-jarige renner uit de ploeg van Fabio Jakobsen niet alleen de groottste ritzege uit zijn carrière, maar kwam hij ook bovenaan in het algemeen klassement te staan.

Overmacht

In totaal won dsm-firmenich PostNL vijf van de acht etappes in de Ronde van Turkije. Fabio Jakobsen gaf tijdens de eerste etappe het goede voorbeeld, Van den Broek won dus de koninginnenrit en de Deen Tobias Lund Andresen pakte een hattrick aan ritzeges.

Van den Broek had een voorsprong van vier seconden op Merhawi Kudus, die vrijdag ook tweede werd. De twee etappes waren allebei voor de sprinters: zaterdag eindigde Van den Broek in het peloton en zondag werd de koers dus geneutraliseerd.