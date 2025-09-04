De organisatie van de Vuelta kan opgelucht ademhalen. Nadat er gisteren (woensdag) geen winnaar werd uitgeroepen door chaos op de finishplaats, verliep etappe twaalf zonder grote incidenten. Een veelbesproken wielrenner boekte zijn tweede ritzege in de Spaanse wielerronde.

De strijd om het algemeen klasssement is in volle gang, maar daar gaat het de laatste dagen nauwelijks over in de wielerwereld. Het onderwerp van gesprek is namelijk de enorme hoeveelheden protesten tijdens de koers. De etappe van woensdag kende zelfs geen winnaar, omdat er onrust onstond in de finishplaats Bilbao. Daarom werden de tijdsverschillen op drie kilometer van de streep opgemeten.

Zo ver kwam het een dag later gelukkig niet, al waren er wederom veel pro-Palestijnse vlaggen tijdens de etappe te zien. Van een verstoring kwam het ditmaal niet, tot opluchting van de renners. Zij beklaagden zich gisteren massaal vanwege de demonstraties.

Gelukkig voor de Vuelta kwam er in etappe twaalf dus wel een etappewinnaar. Al snel werd duidelijk dat die ontstond uit een omvangrijke kopgroep. Daaruit bleken Javier Romo (Movistar) en Juan Ayuso (UAE Emirates) de sterksten. Zij bleven in de slotkilometers samen over richting Los Corrales del Buelna.

In het sprintje was het Ayuso, die deze Vuelta te horen kreeg dat hij moest vertrekken bij de ploeg, die de zege greep. Dat betekende alweer de vijfde ritzege van UAE, dat een fantastische Vuelta kent onlangs alle onrust. Voor Ayuso was het de tweede zege van deze Ronde van Spanje.

Spektakel verwacht in monsterlijke beklimming

De grote klassementsrenners lieten zich niet zien en dat is best te begrijpen. Vrijdag staat er namelijk een monsterlijke klim op het programma. Het Vuelta-peloton finisht etappe dertien op de top van de Angliru, een loeistijle beklimming met strokken van maar liefst 24 procent. Jonas Vingegaard moet daar zijn rode trui verdedigen ten opzichte van onder meer Joao Almeida en Tom Pidcock.