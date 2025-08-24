Axel Zingle zal de tweede etappe van de Vuelta a España niet snel vergeten. De Fransman van Visma | Lease a Bike ging onderuit, zag tot twee keer toe zijn schouder uit de kom schieten, dacht zijn fiets kwijt te zijn én finishte als laatste. Een etappe die veranderde in een persoonlijke nachtmerrie.

Op 26 kilometer van de streep ging het mis op de kletsnatte Italiaanse wegen. Zingle schoof samen met ploegmaat Jonas Vingegaard onderuit, toen een renner voor hen viel. Vingegaard kon snel weer door, maar voor zijn Franse ploeggenoot werd het de start van een chaotisch slot.

Tweemaal schouder uit de kom

Zingle kwam ongelukkig neer en voelde direct dat zijn schouder uit de kom was geschoten. Medische hulp bracht uitkomst en na een korte behandeling kon hij zijn weg vervolgen. Lang duurde dat echter niet. Niet veel later schoot zijn schouder opnieuw uit de kom, ditmaal op bizarre wijze.

"Ik wilde een gel pakken uit mijn achterzak, en toen gebeurde het weer", vertelde Zingle bij Eurosport. Wederom moest de ambulance eraan te pas komen om hem op te lappen.

Chaos compleet: ook fiets kwijt

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg zijn dag een nóg gekker vervolg. Zingle vertrouwde zijn fiets toe aan een onbekende man, maar toen hij uit de ambulance kwam, was die spoorloos. Pas na vijf à tien minuten kon hij verder op een reservefiets uit de ploegauto.

Na afloop verduidelijkte Visma dat er geen sprake was van diefstal. "Na de crash belandde zijn fiets in de bezemwagen, dat was gewoon een misverstand. De fiets is inmiddels terug bij het team", meldde de ploeg op sociale media.

🇪🇸 #LaVuelta25



We’ve seen news reports claiming Axel’s bike was stolen during the second stage. This is incorrect. After the crash in today's finale, his bike ended up in the broom wagon, which was just a misunderstanding. The bike has been returned to the team. ℹ️ pic.twitter.com/kCRESNPCPq — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 24, 2025

Dubbele emoties bij Visma | Lease a Bike

Ondanks alle ellende bereikte Zingle de finish, als allerlaatste en op liefst 24 minuten van de ritwinnaar. "Of ik morgen kan starten? We zullen zien", zei de geplaagde Fransman. De bedoeling is wel dat hij in het zadel blijft voor de korte etappe van maandag. Visma mikt met Zingle op de geringe sprints in de Vuelta.

Aan de andere kant was er juist feest bij Visma. Vingegaard, die zelf ook betrokken was bij de valpartij eerder op de dag, bleek de sterkste in Limone Piemonte en greep niet alleen de dagzege, maar ook de rode leiderstrui. Zo kende de ploeg een dag vol uitersten: blijdschap om Vingegaard, maar zorgen om Zingle.